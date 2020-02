Candiac embauche son nouveau directeur général

La Ville de Candiac annonce la nomination d’un nouveau directeur général. À partir du 2 mars, Alain Desjardins succédera à Marc Rouleau qui a quitté en janvier.

M. Desjardins est présentement directeur général à Plessisville depuis 7 ans. Il possède près d’une trentaine d’années d’expérience dans des postes-cadres aux opérations et aux finances chez Bell Canada. Il a également été directeur du développement durable à la Ville de Châteauguay et maire de la Ville de Mercier pendant 8 ans. Dans le cadre de ce dernier mandat, M. Desjardins, a assuré les fonctions de président fondateur du CLD Roussillon, vice-préfet de la MRC de Roussillon et président de la gestion des déchets à la MRC.

En matière d’innovations municipales, de villes intelligentes et d’adaptation aux changements climatiques, le nouveau directeur général de la Ville de Candiac s’est illustré, notamment en donnant une quinzaine de conférences, dont deux à l’international. Il a reçu le prix Michel Jurdant du Réseau Environnement, soit un important regroupement de spécialistes en environnement au Québec.

Cette distinction souligne les individus qui se démarquent dans le développement des connaissances et des activités d’adaptation aux changements climatiques.

Le maire de Candiac Normand Dyotte indique avoir la certitude que M. Desjardins saura mettre à profit son expérience afin d’assurer le bien-être des citoyens.

«Ses valeurs collent parfaitement à celle de notre administration et nul doute que ses compétences permettront à la Ville de progresser vers ses objectifs», dit-il par voie de communiqué.