Candiac fait la lumière sur son nouveau réseau d’éclairage public

Candiac a décidé de moderniser ses 928 luminaires en les remplaçants par la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL) avec l’intégration d’un système de gestion intelligente de l’éclairage (SGIE).

Ayant une durée de vie cinq fois supérieure à celle des ampoules originales, la technologie DEL présente de «précieux avantages», selon la Ville.

«Il s’agit d’une solution respectueuse de l’environnement qui répond favorablement aux enjeux de sécurité routière, tout en réduisant la pollution lumineuse grâce aux nouveaux luminaires certifiés « ciel noir » dont l’éclairage directionnel réduit au maximum la lumière émise vers le ciel», indique la Ville.

Quant à la mise en place du SGIE, celui-ci permettra de gérer à distance et en temps réel l’ensemble des luminaires en plus d’optimiser la gestion des opérations et de réduire les besoins de maintenance.

«Grâce à cette initiative qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, la Ville réalisera des économies d’énergie et d’entretien respectives de 45 264 $ et 21 325 $ par année», affirme la Ville dans son communiqué.

Les travaux commencent dans la semaine du 8 juillet et se termineront vers la fin du mois d’août. Ce projet s’inscrit dans les actions retenues du Plan stratégique de développement 2018-2033.

En février 2018, la Fédération québécoise des municipalités a lancé, en partenariat avec l’entreprise de services écoénergétiques Énergère, un programme offrant aux villes et aux municipalités du Québec un tarif d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public. Le site https://lumieresurlequebec.ca permet aux citoyens de consulter l’état d’avancement de manière simultanée.

Compteurs d’eau

Dans le cadre d’un projet pilote, la Ville de Candiac installera neuf lecteurs de compteur d’eau dans des bâtiments commerciaux, qui permettront de suivre l’état du réseau et la consommation d’eau à distance.

«La Ville pourra recueillir les données à partir de la même interface que celle du système de gestion des luminaires, ce qui facilitera et augmentera la fréquence de la collecte d’informations», a fait savoir la Municipalité.