Candiac lance sa première politique culturelle

La Ville de Candiac possède désormais une politique culturelle avec comme objectif principal «de faire converger l’ensemble des secteurs et des acteurs vers une vision commune, moderne et intégrée du développement culturel local», a-t-elle annoncé le 20 octobre.

La mise sur pied de la politique appelée «Culture Candiac» est le fruit d’une démarche de participation citoyenne amorcée en février 2019 avec une clinique culturelle, puis qui s’est conclue avec un atelier en ligne en juillet 2020.

«La Ville envisage d’enraciner la culture au cœur de ses milieux de vie et d’en faire un des piliers du développement durable et de la cohésion sociale sur le territoire», souligne le maire de Candiac, Normand Dyotte.

Il ajoute que la Municipalité souhaite établir la culture «comme une condition essentielle au développement d’une ville durable, inclusive, proactive et innovante».

Candiac a réalisé trois capsules vidéo sur la vision, les principes, orientations et objectifs du projet. Elles sont disponibles sur l’espace Agora (candiac.mon-agora.com) sous l’onglet consultations, grands projets.

La politique culturelle a vu le jour grâce au travail du comité de suivi dans ce projet composé de citoyens et d’employés de la Ville, dit cette dernière. Elle a été accompagnée par le réseau Les arts de la ville dont la mission est d’outiller les communautés dans le but d’utiliser le potentiel de la culture pour développer leurs milieux de vie et renforcer le tissu social. Il soutient notamment les Municipalités pour la tenue d’ateliers de construction et d’élaboration de politiques culturelles.