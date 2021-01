Candiac lance un concours pour les citoyens qui se prononcent sur la mobilité

Les Candiacois qui répondent à un sondage mis en ligne par leur Municipalité sur les enjeux de mobilité active et durable pourraient remporter l’un des prix d’une valeur de 100$ ou 500$.

Les citoyens de Candiac ont jusqu’au 18 janvier pour se prononcer. Les participants de la version longue du sondage peuvent remporter le montant le plus élevé afin de financer l’achat d’un vélo chez Cycle Néron tandis que la version courte peut leur permettre de mettre le grappin sur 100$ à dépenser à la boutique écologique Lavallée Verte.

La Ville fait savoir par voie de communiqué que les réponses des résidents lui permettront de «récolter divers éléments de diagnostic sur les déplacements actuels de la population et d’identifier l’intérêt des citoyens pour le développement des interventions qui seront inscrites au futur Plan de mobilité active et durable intégré (PMADi)». Le sondage est la première étape vers la réalisation de ce dernier.

Le maire de Candiac, Normand Dyotte, souligne quant à lui qu’il souhaite que la Municipalité se dote d’outils de planification afin d’encadrer l’aménagement du territoire urbain.

«Nous souhaitons affirmer la résilience de Candiac par rapport aux défis environnementaux et y favoriser dans les années futures une mobilité active, durable, accessible et sécuritaire», dit-il notamment.

Consultations

Outre le sondage, des consultations seront faites auprès de clientèles ciblées comme les aînées, les écoliers et leurs parents, les employés, ainsi que les organisations sportives.

Tous les détails sur ces démarches sont disponibles sur la plateforme citoyenne Agora.

Objectifs du PMADi

-Promouvoir de saines habitudes de vie des citoyens;

-Soutenir la demande croissante en déplacements selon une approche multimodale, adaptée à la réalité de banlieue candiacoise, et permettant de réduire la dépendance à l’autosolo;

-Aménager le territoire afin de réduire les déplacements et favoriser l’intermodalité;

-Identifier les mesures permettant d’optimiser les réseaux et équipements en place et de développer les futures composantes des réseaux à court et moyen termes;

-Assurer une planification durable des réseaux de déplacements et des équipements, répondant aux objectifs environnementaux, sociaux et économiques de la Ville de Candiac.