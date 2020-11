Candiac mettra aux normes l’automatisation de son usine de filtration

La Ville de Candiac a emprunté 815 000$ sur 20 ans pour la mise aux normes de l’automatisation de son usine de filtration. Le remplacement du système de supervision, du système d’automate, du réseau de communication ainsi que l’intégration aux composantes existantes sera ainsi effectué.

Les élus ont adopté un règlement d’emprunt en ce sens lors de la séance du conseil municipal, le 19 octobre.

Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac, explique que le système d’automatisation de l’usine, «quoique toujours fonctionnel» a atteint sa durée de vie utile, «ce qui pourrait éventuellement augmenter un risque de bris s’il n’est pas remplacé».

L’automatisation de l’usine assure la totalité des contrôles des systèmes de production et de traitement, soit le pompage d’eau brute, la décantation et la filtration. Elle est également essentielle aux séquences de lavage, aux divers dosages de chimiques et d’oxydants, ainsi qu’à plusieurs autres services requis à l’exploitation, détaille Mme Lauzon.