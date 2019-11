Candiac obtient enfin un cinquième fleuron

C’est «mission accomplie» pour la Ville de Candiac qui annonce qu’elle a obtenu son cinquième fleuron, une classification horticole municipale, lors d’un gala annuel qui avait lieu à Drummondville, le 21 novembre. Elle travaillait pour obtenir cette reconnaissance depuis plusieurs années.

Selon un communiqué de presse de la Municipalité, la classificatrice de la Fédération des fleurons du Québec a visité et évalué Candiac en août a été agréablement surprise par l’importance accordée aux arbres.

«La Ville de Candiac porte vraiment bien son nom de la ville sous les arbres. La canopée est impressionnante, peu importe le quartier où on se trouve, et cela contribue à créer une atmosphère enveloppante et fraîche lorsque l’on circule sur le territoire», a-t-elle dit.

Son évaluation rapporte également l’oasis du monarque au parc de Deauville, le parc André-J.-Côté et sa vue sur le fleuve ainsi que les initiatives communautaires en matière de développement durable, entre autres.

«L’obtention de ce cinquième fleuron est assurément le fruit d’une étroite collaboration entre les citoyens, les acteurs sociaux et économiques ainsi que plusieurs services de la Ville», souligne le maire, Normand Dyotte.

Le cinquième fleuron est une reconnaissance attribuée pour une durée de trois ans. Ainsi, une nouvelle évaluation sera effectuée en 2022. Selon Candiac, «la cote décernée par les Fleurons du Québec représente une plus-value dont les retombées sociales, économiques et environnementales sont souvent insoupçonnées».

