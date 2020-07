Candiac reçoit plus de 35 000 $ pour des projets de transport actif

Candiac pourra réaliser deux projets de transport actif, soit l’aménagement d’une piste cyclable et l’entretien d’une partie de la Route verte, grâce à une aide financière de 38 474$ accordée par le gouvernement du Québec.

Le député provincial de La Prairie, Christian Dubé, en a fait l’annonce le 27 juillet, au nom du ministre des Transports, François Bonnardel.

La piste cyclable sera aménagée sur l’avenue Charlemagne devant l’école Jean-Leman à Candiac, puis la portion de la Route verte qui se trouve sur le territoire de la Municipalité ainsi que ses embranchements seront entretenus.

La subvention, issue du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), vise à accroître la mise en place d’infrastructures de transports favorisant les déplacements efficaces, non polluants, et d’ainsi encourager la mobilité durable. Le montant alloué aura également des retombées économiques et sociales bénéfiques pour Candiac, fait valoir le gouvernement.

«Je suis certain que cet investissement encouragera plusieurs Québécois à adopter des modes de transports plus actifs et cela aura des impacts favorables sur la qualité de vie de la population», soutient M. Bonnardel.

De son côté, M. Dubé est d’avis que l’aide octroyée «va permettre de bonifier les choix de transport qui s’offrent aux résidents de la circonscription de La Prairie en plus de contribuer à la relance de l’économie locale».