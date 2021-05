Candiac sonde ses citoyens sur le futur centre-ville Montcalm

Alors qu’elle annonce le dévoilement d’un long processus de réflexion et de planification visant la création d’un futur centre-ville dans le secteur du boulevard Montcalm, Candiac invite ses citoyens à s’exprimer à ce sujet sur sa plateforme Agora jusqu’au 29 mai.

Le maire de Candiac Normand Dyotte affirme que «Candiac souhaite insuffler une nouvelle vie à ce secteur en mutation pour implanter au cours de la prochaine décennie un quartier central animé et dynamique».

Le centre-ville sera localisé dans la portion de l’ancien parc industriel Montcalm, précise Candiac par voie de communiqué, «à l’endroit même où la ville est née il y a plus de 60 ans».

D’abord, pour la Municipalité, le secteur Montcalm Nord, «première porte d’entrée de la ville, est devenu par la force du temps désuet et vieillissant». Les constructions à cet endroit, dont les bâtiments municipaux, ont atteint leur durée de vie utile, estime la Ville.

D’autre part, les citoyens ont exprimé à plusieurs reprises qu’il n’y a pas de «centre-ville représentant un cœur historique» à Candiac, ce qui a fait écho au conseil municipal et à l’administration de la Ville.

«Ce secteur historique et névralgique se transformera pour devenir le cœur battant de Candiac, là où la vie circule, les activités s’articulent et les citoyens se rencontrent.» -Normand Dyotte, maire de Candiac

En branle depuis plusieurs années

La création du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville a nécessité plus de deux ans de travail de l’équipe du Service de développement durable du territoire et du conseil municipal. Cela a mené à une vision et à des orientations pour ce projet. Celles-ci intègrent des pratiques s’articulant autour des grands principes de TOD, POD, TOC et FOC, soit des développements résidentiels et commerciaux ainsi que des communautés axées sur le transport en commun, les piétons et l’accès à nourriture.

La réflexion concernant le centre-ville a pris en considération les plans, politiques et guides existants qui complètent les outils de la planification de la Municipalité, affirme cette dernière.

De plus, elle fait part que la transformation du centre-ville a été entamée en 2015, alors qu’un PPU visait la requalification du secteur. Sont nommés à titre d’exemples le terminus d’autobus Candiac-Montcalm et son stationnement incitatif, puis le réaménagement de certains lots dont le site de l’ancienne usine Consumers Glass devenu le Square Candiac comptant 1 400 nouvelles unités d’habitation.

«Le PPU centre-ville Montcalm reprendra ainsi les grands constats et objectifs du PPU de 2015, tout en élargissant le secteur visé et en fixant de nouveaux objectifs», affirme ainsi Candiac.