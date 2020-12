Candiac verse plus de 1 M $ à une garderie expropriée

La garderie Les heureux petits dauphins, dernier occupant du centre commercial qui sera démoli pour la construction du développement Square Candiac, a reçu une somme de plus d’un million $ à titre d’indemnité provisionnelle pour son expropriation.

À lire aussi: Candiac verse près de 700 000 $ en indemnisations à des commerçants

Candiac verse 150 000 $ au restaurant Paju pour l’indemniser

Le montant exact de 1,1 M$, plus 41 946$ pour couvrir les frais d’expert du locataire exproprié, a été proposé par la Ville de Candiac devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ), puis accepté par ce dernier dans un jugement rendu le 30 octobre. Le document spécifie que la somme devait être versée dans un délai de 30 jours.

Les élus de Candiac ont entériné cette décision lors de sa séance du conseil municipal, le 16 novembre.

Le propriétaire de la garderie, Mohammed Chetita, s’est dit satisfait de cette entente.

Celui-ci a l’intention de bâtir un nouvel établissement ayant la même vocation à La Prairie. Il a d’ailleurs confirmé au Reflet que le permis octroyé par la Municipalité en août pour la construction d’un centre de la petite enfance est bel et bien pour son projet. La nouvelle garderie se trouvera sur la rue Cloutier et pourra accueillir 80 enfants.

M. Chetita est toujours à l’étape de finaliser les plans et estime que le tout devrait se concrétiser à l’été 2021. Il évalue la construction à 2,2 M$.

Indemnité provisionnelle

Selon M. Chetita, l’indemnité provisionnelle, qui selon le TAQ, doit «permettre à l’exproprié de poursuivre ses activités sans perturbations graves, et en ce sens, limiter les inconvénients et dommages de l’expropriation», pourrait être plus élevée, si nécessaire.

Le TAQ stipule également qu’à l’inverse, «dans l’éventualité où l’indemnité provisionnelle consentie serait supérieure à l’indemnité finale, l’exproprié devra rembourser le trop-perçu».

La garderie continue d’opérer d’ici son déménagement. Elle a obtenu un sursis de 24 mois en mars 2019. Par ailleurs, Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac, affirme qu’aucune date n’a encore été fixée pour la démolition.