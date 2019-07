Candiac veut revitaliser ses secteurs industriels

La Ville de Candiac veut mettre sur pied un programme de revitalisation pour ses deux secteurs industriels. Les propriétaires d’immeubles dans ces zones qui voudront rénover ou reconstruire un bâtiment obtiendront une aide financière.

Les élus ont déposé un projet de règlement et un avis de motion en ce sens lors de la séance du conseil municipal, le 15 juillet.

Les secteurs touchés se situent entre les boulevards Marie-Victorin, de l’industrie et Montcalm Sud, puis entre l’autoroute 930, 15 et la rue Industrielle. Des industries comme Fenplast, Pharmascience, Produits Zinda et Techni-seal s’y trouvent. Le programme sera d’une durée de trois ans. Candiac compte une quarantaine d’industries.

Selon le règlement qui sera adopté à une séance du conseil ultérieure, la Ville accordera une aide financière aux immeubles admissibles pour des travaux qui ajoutent un montant équivalent à plus de 2 M$ à la valeur de l’immeuble, ou pour des travaux de démolition qui visent la reconstruction d’un bâtiment principal. Un permis ou certificat devra être obtenu entre 2019 et 2022. Les dates précises seront spécifiées par la Municipalité.

Le montant de cette aide financière sera accordé sous la forme d’un crédit de taxe. La première année, 75% de l’augmentation sera créditée, la deuxième, le crédit sera de 50% et la troisième, de 25%.