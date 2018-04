Un Candiacois divertit les auditeurs à leur retour au travail

Crédit photo : Gracieuseté - Cogeco Média

Quand votre carrière radiophonique a-t-elle débuté ?

J’ai commencé à faire de la radio à l’âge de 17 ans dans ma ville natale de Saskatoon. Je me suis promené par la suite à Fort Frances en Ontario, à Moose Jaw en Saskatchewan et à Edmonton en Alberta. J’étais à l’emploi d’une station de radio de Toronto lorsque j’ai reçu une offre pour travailler à Montréal. J’ai accepté, pensant que j’allais rester au Québec pendant une année ou deux. J’y suis maintenant depuis 22 ans!

Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre travail ?

J’ai rêvé d’être animateur de radio dès l’âge de 12 ans. Quelle belle façon de gagner sa vie! Je fais jouer de la musique et j’ai du plaisir sur les ondes chaque jour. Après toutes ces années, je ressens toujours autant de plaisir à me rendre au travail.

En quoi consiste votre préparation pour votre émission ?

Je m’informe d’abord sur les nouvelles locales et culturelles qui intéressent les Montréalais pour que je puisse leur partager, au cas où ils ne seraient pas au courant. Puis, ma coanimatrice Claudia Marques et moi discutons de sujets amusants et légers. En ondes, nous demandons aux auditeurs de nous écrire ou de nous appeler afin de partager leurs opinions et leurs histoires en lien nos sujets de discussion.

Vous avez aussi animé l’émission du matin durant 15 ans. Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous avez fait face en tant qu’animateur du matin ?

Maintenant que j’ai vécu les deux plages horaires, je me demande comment j’ai survécu aussi longtemps durant l’émission du matin! Je me réveillais à 3h30 chaque nuit. Aussi, il y a plus de préparation à faire pour une émission du matin, puisque tu accompagnes les auditeurs dans leur début de journée. L’accent est mis sur le contenu et sur le ton. Personnellement, je pense que les émissions du matin sont celles qui amènent le plus de pression. Au 5 à 7, les auditeurs terminent leur journée au bureau et veulent retrouver leur famille pour le souper. Mon travail est de rendre leur retour à la maison amusant et divertissant. Ils sont fatigués et n’ont plus à penser à rien, juste à apprécier de la bonne musique!

En tant qu’animateur de radio, vous discutez souvent avec des auditeurs en direct. Avez-vous une anecdote cocasse à raconter ?

Les auditeurs ont toujours été les vedettes de mes émissions. Rien ne me rend plus heureux que de les entendre me raconter leurs histoires. Plusieurs demandes en mariage ont eu lieu pendant mes émissions. Une fois, un de mes amis magasinait dans un commerce électronique pour une nouvelle chaîne stéréo et mon émission jouait dans le magasin. Il m’a envoyé un texto et m’a demandé de saluer le vendeur du commerce à la radio en direct. Je l’ai fait et il a eu une meilleure offre! Aussi, des mamans m’ont déjà appelé pour me dire qu’elles écoutaient The Beat 92,5, alors qu’elles étaient dans la salle d’accouchement. Je dédie alors une chanson au nouveau-né. Personne n’a toutefois encore appelé son bébé par mon nom. Haha!

Quel est votre genre de musique préféré ?

J’aime tous les types de musique, de la pop au rock. Mes enfants m’ont même fait aimer le hip hop. Étant donné que je viens de la Saskatchewan, j’ai aussi une préférence pour la musique country.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Candiac?



Ma femme est native de Candiac. Quand je l’ai rencontrée il y a 18 ans, elle vivait à Brossard. Nous avons décidé de construire notre maison à Candiac. Nos enfants de 12 et 15 ans vont à la même école que leur mère quand elle était petite et ils ont eu la même professeure de 1re année qu’elle! Ce que j’aime le plus de Candiac, c’est l’esprit de communauté. C’est une ville exceptionnelle pour élever ses enfants.

Quelles sont vos adresses et activités préférées à faire dans la Ville de Candiac et les environs?

Mon fils joue au hockey et ma fille fait du patinage artistique et du cheerleading. Je fais partie d’une équipe de softball et ma femme est impliquée dans l’organisme S.Au.S. Soutien Autism(e) Support. Parmi nos adresses préférées, il y a Como Pizzera, puisque nous sommes de grands fans de leur pizza. Ma fille est végétarienne, alors elle est aussi très heureuse de l’ouverture prochaine du restaurant Copper Branch. J’ai aussi récemment découvert les dîners au restaurant Fratello à Saint-Constant et j’ai adoré. Par-dessus-tout, je pense que rien ne bat la poutine de l’aréna de Delson!