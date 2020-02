Carambolage : le député provincial de La Prairie évoque des possibles «mesures transitoires»

Christian Dubé, député de La Prairie et ministre responsable de la région de la Montérégie entre autres, s’est dit bouleversé du carambolage sur l’autoroute 15 Sud qui a causé la mort de deux hommes, le 19 février. Ayant déjà discuté avec le maire de La Prairie Donat Serres et le ministre des Transports François Bonnardel, il compte s’impliquer pour trouver une solution.

M. Dubé a raconté au Reflet, au lendemain des événements, qu’il était en Commission parlementaire lorsque les événements qu’il décrit comme «épouvantables» se sont produits.

«Un collègue m’a montré des images sur son téléphone. Je me suis excusé pour sortir et avoir tous les détails», se souvient-il.

Le ministre a pris connaissance du dossier en s’entretenant avec M. Bonnardel et M. Serres le plus rapidement possible. Il indique que le gouvernement «va prendre le temps de parler au maire et à ceux qui connaissent le coin».

«Notre gouvernement va tout faire dans l’ordre et comme il le faut. On doit attendre le rapport du coroner, mais nous sommes conscients de l’importance de trouver une solution avant l’hiver prochain. Va-t-on mettre en place des mesures transitoires cet été? Ériger un mur ensuite? Il faut également évaluer si la clôture en place a aidé ou nui», a laissé savoir M. Dubé.

«J’ai dit à François [Bonnardel] : il faut absolument prendre en considération les conditions particulières du fleuve Saint-Laurent, explique celui qui connait bien cette réalité, puisqu’il est originaire de Saint-Jean-Port-Joli.»

Le député de La Prairie a tenu à offrir ses condoléances aux familles des individus décédés et à tous ceux impliqués. Il salue le travail des autorités, pompiers, ambulanciers, notamment, qui étaient sur les lieux. Il ajoute qu’il a vu des gens prendre des risques pour venir en aide à d’autres et est fier de voir que tous se sont serré les coudes.