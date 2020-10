Carambolage mortel sur l’A-15 à La Prairie : le MTQ agit avant l’hiver

Février 2020, un carambolage fait deux décès et plus de 70 blessés. Rapidement, le maire de La Prairie fait une sortie et blâme notamment la clôture en bordure de l’autoroute 15. Il la considère alors comme l’une des causes de l’accident. Le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui disait analyser cet élément jusqu’à maintenant, a finalement retiré le grillage en entier cet automne en vue de l’hiver.

M. Serres soutient que le retrait du grillage faisait partie de ses revendications dès la conférence de presse à laquelle il a pris part la journée même du carambolage. Il s’est toutefois buté au ministre des Transports, François Bonnardel, qui affirmait que le secteur n’était pas accidentogène.

«Nous, au niveau des statistiques, on savait qu’il y avait des interventions fréquentes. On a écrit à la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau. Des actions ont vite été mises en place par le MTQ ensuite. La neige a notamment été soufflée quelques semaines après le carambolage», explique-t-il saluant la collaboration de Mme Rouleau et de celle du député provincial de La Prairie, Christian Dubé.

Le maire a multiplié les demandes afin de faire retirer la clôture et d’avoir un engagement que la neige allait être soufflée régulièrement sur la piste cyclable, choses qu’il est satisfait d’avoir obtenues avant l’arrivée de la saison froide.

Il précise que le soufflage de la neige n’était plus fait depuis plusieurs années, «après des coupures». Lorsque celle-ci n’est pas retirée, il se crée «un effet de dalot» où elle s’accumule, alors que si elle est soufflée régulièrement, ça devient une zone tampon, soutient M. Serres.

«Ils ont compris, on est en mode action. On est contents d’avoir été écoutés.» -Donat Serres, maire de La Prairie

Confusion autour de la clôture

Après le carambolage, le ministre Bonnardel avait mentionné en conférence de presse que «la clôture n’avait pas fait son travail». Cependant, celle-ci n’est pas installée pour arrêter le vent et la poudrerie, mais pour protéger les cyclistes sur la piste cyclable longeant l’autoroute 15. Le maire de La Prairie avait alors questionné sa connaissance du secteur publiquement.

Aujourd’hui, le MTQ justifie que le grillage de la clôture a été retiré en entier entre la rue du Quai et le boulevard Salaberry, en janvier, soit avant l’accident mortel.

Le 20 janvier, il mentionnait qu’une partie était encore en place, puis, quatre jours plus tard, il se ravisait en affirmant au Reflet qu’il n’y avait plus de grillage et que celui-ci avait été «disposé de façon sécuritaire» près de la piste cyclable. Il le réitère aujourd’hui, ajoutant qu’il analysait l’option que la clôture en entier reste en place de façon permanente plutôt que saisonnière, comme c’était le cas dans les dernières années.

Selon Miguel Vizcaino-Dubé, porte-parole au MTQ, la décision a été prise «étant donné que l’objectif premier de ce grillage est de maintenir un environnement sécuritaire pour les cyclistes» qui ne peuvent circuler l’hiver.

M. Serres dit avoir constaté l’hiver dernier qu’une partie du grillage n’était plus en place. Selon lui, le MTQ aurait retiré des sections endommagées par les conditions hivernales seulement, puis les aurait laissées près de la clôture. Il ne considère pas que cela a été fait de façon sécuritaire. Il estime que le MTQ «s’en lave les mains en disant qu’il n’y avait aucun grillage. Il restait des parties».

Il ajoute se souvenir que lorsque la clôture a été installée il y a plusieurs années, le grillage était laissé durant l’hiver.

«La première année, de mémoire, ils ont dû fermer l’autoroute quatre fois. C’est très dangereux avec la poudrerie comme on l’a vu avec le carambolage», dit-il.

D’autres mesures

Outre le soufflage de la neige et le retrait du grillage sur la clôture, le MTQ a ajouté quatre panneaux d’avertissement de zone à risque de poudrerie en bordure de l’autoroute 15, entre le boulevard Matte à Brossard et le boulevard Salaberry à La Prairie, en août.

Au cours des dernières semaines, il a ajouté quatre autres panneaux «de petite signalisation», indique M.

M. Serres croit toutefois que ceux-ci sont mal positionnés.

«Les panneaux sont trop près des zones où il y a possibilité de poudrerie. Ils devraient être plus près de Candiac et de Brossard. Je continue à pousser pour cela», fait savoir M. Serres.

Le MTQ s’est également avancé à plusieurs reprises sur l’idée d’ajouter des végétaux en bordure de l’autoroute. Le maire de La Prairie croit toutefois que cette option n’est pas possible, en raison de la configuration du secteur.

Rencontre

Le MTQ et M. Serres confirment qu’une rencontre devrait avoir lieu en novembre.

«D’autres actions sont prévues afin de rendre le plus sécuritaire possible le secteur dès cet hiver et elles seront annoncées prochainement», fait savoir Miguel Vizcaino-Dubé, porte-parole au MTQ.