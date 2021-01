Cascades parmi les 20 entreprises les plus responsables au monde

L’entreprise Cascades, dont la division Groupe Tissu est située à Candiac, se retrouve au 17e rang des 100 entreprises les plus responsables au monde, selon le palmarès Global 100 de la société de médias, de recherche et d’informations financières Corporate Knights.

C’est la deuxième année consécutive que l’entreprise y fait sa place. Il s’agit d’un bond de 32 rangs par rapport à 2020 alors qu’elle se trouvait à la 49e position. Elle se classe toutefois au premier rang des entreprises œuvrant dans son secteur et au 3e rang parmi les 13 entreprises canadiennes à apparaître au palmarès.

Cette liste est mise à jour annuellement selon une analyse des organisations internationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard de dollars.

Cascades fait savoir via communiqué que cette nomination est notamment attribuable «au fort pourcentage de revenus propres, soit ceux provenant de la vente de produits écoresponsables, et aux investissements durables de l’entreprise, soit ceux servant à faire progresser la performance de Cascades sur certains indicateurs comme la gestion de l’énergie, des gaz à effet de serre et de l’eau».

«Faire partie de ce palmarès est très significatif pour nous, affirme le président et chef de la direction, Mario Plourde. Pionnière de l’économie circulaire, notre entreprise révèle, depuis 1964, le plein potentiel de toutes sortes de matières résiduelles en les recyclant pour en faire de nouveaux produits. Cette logique demeure au cœur même de notre modèle d’affaires aujourd’hui.»

De son côté, le président exécutif du conseil d’administration et cofondateur de Cascades, Alain Lemaire, fait remarquer le rôle «essentiel» qu’ont joué les produits fabriqués par l’entreprise cette année.

«Mais c’est grâce à nos opérations durables, à nos produits écoresponsables et à nos pratiques en matière de responsabilité sociale que nous parvenons à nous distinguer de la compétition», affirme-t-il.