Casper, la vedette de la semaine

Bonjour, je suis un bébé lapin du nom de Casper. On dit de moi que je suis gentil, sociable et propre à 80%, ce qui est très impressionnant à mon âge! Je me suis vite adapté dans mon foyer d’accueil. J’adore me faire flatter sur la tête et m’étendre en position de grenouille. Ce qui rendrait ma vie complète: trouver une famille pour la vie avec qui je pourrai grandir et m’épanouir. Au plaisir de vous rencontrer!

