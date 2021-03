Cathy Lepage ne sera pas candidate aux prochaines élections fédérales

Contactée par Le Courrier du Sud, Cathy Lepage a indiqué qu’elle ne se porterait pas candidate aux prochaines élections fédérales. Candidate du Bloc québécois dans Longueuil-Charles-LeMoyne aux élections de 2019, celle-ci avait terminé au deuxième rang, au terme d’une lutte serrée.

«J’y ai réfléchi un bout de temps, et non, je ne me présenterai pas», a-t-elle confirmé.

Elle souhaite bonne chance à Nathalie Boisclair, qui a annoncé ce jeudi sa candidature pour le Bloc Québécois dans cette même circonscription.

Mme Lepage est actuellement directrice du bureau du député de Longueuil-Saint-Hubert Denis Trudel.

Elle ne ferme toutefois pas la porte de manière définitive à une éventuelle candidature lors d’une prochaine élection à venir. «L’avenir dure longtemps», a-t-elle lancé avec philosophie.