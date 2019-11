Cathy Lepage quitte le Complexe le partage

Après 12 ans à la tête du Complexe le partage, Cathy Lepage tire sa révérence pour aller œuvrer en politique fédérale.

«Ç’a été quand même difficile pour moi de prendre cette décision parce que je suis attachée aux gens et au milieu», a-t-elle dit.

«Difficile de quitter une organisation que j’aime énormément autant au niveau de la mission que les gens qui y travaillent, a-t-elle aussi confié sur sa page Facebook. Je tiens à dire un gros merci aux employés, aux bénévoles et aux membres du conseil d’administration pour leur soutien et leur confiance.»

Mme Lepage a choisi de laisser place à son autre passion, soit la politique. Elle a été embauchée par le nouveau député bloquiste de Longueuil-Saint-Hubert, Denis Trudel, pour occuper le poste de directrice de son bureau de circonscription.

«Ce sera différent et non en même temps parce que je serai encore en relation avec des citoyens, des Municipalités et des institutions comme au Complexe», a-t-elle expliqué.

De plus, comme M. Trudel a été nommé responsable de la solidarité sociale dans le cabinet fantôme du Bloc québécois, elle croit qu’elle ne sera «pas trop dépaysée».

Mme Lepage a tenté d’être élue à deux reprises, aux élections provinciales et fédérales, en 2018 et 2019, dans les circonscriptions respectives de La Prairie et Longueuil – Charles-Lemoyne.

Qui lui succédera ?

Mme Lepage quittera le Complexe le partage le 22 novembre. Entre-temps, elle procède à la passation de ses dossiers. Il en reviendra au conseil d’administration, qui se réunira la semaine prochaine, de décider de la personne qui lui succédera. Frédéric Côté, qui a assumé la direction par intérim lors des absences de Mme Lepage, semble pressenti pour occuper ce rôle.

Mme Lepage a d’ailleurs eu que de bons mots pour lui, affirmant que c’est une personne appréciée de tous et très engagée.

«Je ne suis pas inquiète si c’est lui», a-t-elle avoué.