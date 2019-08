Cathy Lepage remporte l’investiture bloquiste dans Longueuil—Charles-Le Moyne

C’est maintenant officiel: Cathy Lepage portera les couleurs du Bloc Québécois lors des prochaines élections fédérales. Seule candidate à s’être manifestée, elle a remporté de facto l’investiture du parti dans la circonscription de Longueuil—Charles-Le Moyne.

«Cathy Lepage fera de la politique à l’échelle humaine pour les gens de Longueuil—Charles-Le Moyne, a déclaré le chef du Bloc Yves-François Blanchet, Blanchet. C’est une femme de cœur issue du communautaire qui est bien au fait des besoins sur le terrain des gens dans la circonscription. Elle se battra pour les programmes fédéraux qui correspondent à la réalité de nos aînés, des personnes qui vivent en situation de précarité et des familles. Elle sera la voix des citoyens, tant et aussi longtemps que nous devrons composer avec le fédéral, cet ordre de gouvernement qui prend les gens de haut et dont nous gagnerions à nous débarrasser.»

Mme Lepage est directrice générale de l’entreprise d’économie sociale du Complexe Le Partage, qui gère des friperies à petit prix, une cuisine collective, un service de dépannage alimentaire, des campagnes de paniers de Noël et a également été présidente du conseil d’administration du SDEM SEMO Montérégie, un organisme voué à l’inclusion en milieu de travail des personnes en situation de handicap. Mme Lepage était également candidate du Parti Québécois lors des élections de 2018.

«La région est mal servie par les grands partis fédéraux, a mentionné Cathy Lepage. Beaucoup d’entreprises souffrent de l’absence d’une politique structurante pour l’aéronautique, une industrie phare pour la Rive-Sud. Il y a presque la moitié plus de ménages qui ont des besoins urgents en matière de logement abordable chez nous qu’ailleurs au Québec et Ottawa ne fait pas sa part pour régler les problèmes, de l’avis même du directeur parlementaire du budget. Je me battrai également contre les coupes dans les transferts en santé planifiées par les conservateurs, puis mises en œuvre par les libéraux.»