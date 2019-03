Ce nouveau concept électrique de Kia mise sur les émotions… et un cockpit hallucinant!

Article par Guillaume Rivard

Aujourd’hui au Salon de l’auto de Genève 2019, Kia a dévoilé un nouveau concept de voiture électrique qui vise à conquérir le cœur du public et à le faire battre plus vite. On l’appelle « Imagine by Kia ».

La compagnie prétend que la meilleure façon de répondre aux préoccupations des conducteurs d’aujourd’hui par rapport aux véhicules électriques, c’est d’avoir une approche de l’électrification qui se concentre uniquement sur les émotions.

Alors que la majorité des fabricants s’attardent aux chiffres et à des éléments rationnels comme l’autonomie, le rendement et la puissance, Kia veut surprendre les gens et les rejoindre d’une manière plus chaleureuse et plus humaine, aux dires du vice-président du design de Kia Motors Europe, Gregory Guillaume.

Laisser libre cours à son imagination

C’est ce qu’incarne le concept Imagine by Kia, une voiture électrique à quatre portes qui n’appartient à aucune catégorie et qui propose quelque chose de tout à fait nouveau, même si elle conserve certains traits familiers. La calandre « Tiger Nose », par exemple, a été réinterprétée en un « Tiger Mask » illuminé qui encercle les phares à DEL. Séparés par des « paupières » horizontales, les feux de route et de croisement sont enfermés dans un logement en verre acrylique, si bien qu’ils créent un regard perçant et flottant à la fois. De plus, les ondulations au bas du parechoc avant et des portières latérales sont censées créer une impression de mouvement lorsque la lumière atterrit sur la voiture – un peu comme des ondes de choc.

La carrosserie en soi est fascinante aussi, elle qui reçoit une peinture argent avec effet chromé en six couches appliquées à la main et un fini bronze par-dessus tout ça. Ses lignes fluides et dynamiques sont accentuées par le panneau vitré continu qui s’étend de la base du pare-brise jusqu’à l’arrière du toit. N’oublions pas les jantes en alliage de 22 pouces aux insertions en acrylique qui réfléchissent la lumière comme le ferait un diamant taillé.

Tout un spectacle à bord!

L’habitacle spacieux et extrêmement épuré est dominé par un tableau de bord hallucinant composé de 21 écrans HD qui se synchronisent en courbant vers le conducteur – une façon de se moquer des constructeurs automobiles qui se livrent une guerre pour savoir qui peut offrir le plus gros écran, selon Kia.

Chose certaine, les designers ont réussi tout un coup d’éclat. Du point de vue du conducteur, les écrans créent un seul affichage harmonisé. Les informations du véhicule sont présentées en compagnie d’une série d’anciens concepts de Kia qui font un lien entre le passé et le futur de la marque.

Puisque Kia ne veut pas insister sur les spécifications et autres détails techniques, nous ne savons pratiquement rien au sujet de la motorisation du concept Imagine by Kia, à part le fait qu’une batterie rechargée par induction et placée près du sol alimente un moteur compact. Êtes-vous suffisamment intrigué pour vouloir conduire un éventuel modèle de série