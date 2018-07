Célébration de la biodiversité à Saint-Constant

Crédit photo : Pixabay

L’ouverture du nouveau bâtiment du Centre Denis-Lord aura lieu le 11 juillet, de 18h à 20h. Il s’agit aussi de la première Écofête et de l’inauguration du Jardin à papillons.

Un chapiteau extérieur abritera plusieurs kiosques. La MRC de Roussillon y sera pour répondre aux questions des citoyens sur le bannissement des sacs et sur la collecte du compost, entre autres. Des sacs réutilisables seront distribués.

L’horticultrice de la Ville sera présente pour faire visiter le Jardin des papillons. L’organisme Ciel et Terre présentera la rainette faux-grillon et les toiles de la collection <@Ri>Cycle de la vie des monarques<@$p> seront exposées sur le site extérieur. Les petits auront droit à une séance spéciale de l’heure du conte en pyjama et à de l’animation avec la troupe Allez HOP!.