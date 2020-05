Certaines activités extérieures reprennent à Saint-Philippe

La Ville de Saint-Philippe annonce qu’à compter d’aujourd’hui certaines installations sportives, de loisirs et de plein air pouvant être utilisées sans contact physique, en pratique libre et à l’extérieur sont à nouveau accessibles.

Tous les parcs municipaux sont ouverts pour des activités comme la marche, le vélo, la course à pied ou le patin à roues alignées. Cependant, les terrains de sport qui se pratiquent en groupe comme le baseball ne sont pas accessibles. Les modules et jeux d’eau ainsi que les blocs sanitaires et les toilettes publiques sont fermés également.

«L’ouverture de ces installations nous permettra de nous dégourdir, de bouger davantage et de prendre l’air. Je vous invite à en profiter pleinement, et surtout, à adopter des comportements sécuritaires pour vous et pour la santé de toute notre communauté», affirme la mairesse Johanne Beaulac.

Tennis et pickleball

Les terrains de tennis et de pickleball sont également rouverts. Des consignes doivent néanmoins être respectées pour limiter tout contact:

-Pratique libre en simple seulement;

-Aucune séance d’entraînement ni leçon;

-Les citoyens doivent apporter leur bouteille d’eau et du désinfectant à mains;

-Accès libre, mais chaque période débute à une heure précise comme à 11h ou midi et ne peut excéder 60 minutes.

Autres Villes

Sainte-Catherine a également redonné accès à ses espaces verts et installations sous certaines conditions, tandis que Saint-Constant a rouvert ses terrains de tennis, le 20 mai.

Delson a pour sa part rouvert plusieurs parcs à la même date:

Ouverts

– Les espaces verts permettant la marche, la course à pied et le repos

– Les terrains de tennis et de pickleball (horaire fixe)

– Le parc canin

– Le skatepark

Fermés

– Les modules de jeux pour enfants

– Tous les terrains sportifs, sauf ceux de tennis et de pickleball

– Les chalets de parcs