Ces deux superbes Aston Martin sont à vous pour près de 10 M$

Article par Guillaume Rivard

Aston Martin vient tout juste de dévoiler le design extérieur final de sa future DBS GT Zagato et elle est encore plus sexy que la DBS Superleggera, cette bombe de 715 chevaux devenue la voiture de série la plus puissante au sein de la gamme du constructeur britannique.

Inspirée par les formes voluptueuses qui ont rendu célèbre la DB4 GT Zagato originale, la nouvelle et ultra moderne DBS GT Zagato incarne la prochaine évolution du design sous la bannière d’Aston Martin Zagato.

Une calandre « dynamique » de conception novatrice et tout à fait unique transforme le devant de la voiture. À l’arrêt, chacun des 108 morceaux de fibre de carbone ayant la forme d’un diamant demeure fermé pour créer un look parfaitement uniforme avec le reste de la carrosserie. Dès qu’on démarre le V12 biturbo, toutefois, la DBS GT Zagato ouvre sa calandre pour permettre au moteur de respirer.

« Cette voiture n’est pas seulement belle, elle a aussi le sens du spectacle. Notre calandre dynamique nous donne l’occasion de présenter une voiture qui possède deux identités bien différentes, explique Marek Reichman, designer en chef d’Aston Martin. Éteinte, la DBS GT Zagato donne presque l’impression de dormir, mais en même temps son derrière musclé la fait paraître toujours d’attaque. Ce n’est qu’au démarrage que la voiture devient vraiment alerte et prête à en mettre plein la vue et les oreilles aux passants. »

Les images d’aujourd’hui nous montrent également le toit en fibre de carbone qui s’étend du pare-brise jusqu’au couvercle du coffre. Puisqu’il n’y a pas de lunette arrière, les concepteurs ont dû intégrer dans l’habitacle un rétroviseur relié à une caméra. De cette façon, la magnifique ligne de toit continue ne compromet pas la visibilité et la sécurité du conducteur.

Le plus incroyable dans tout ça, la chose qui rend l’Aston Martin DBS GT Zagato encore plus spéciale, c’est qu’elle fait partie d’un ensemble appelé « DBZ Centenary Collection » en compagnie de la DB4 GT Zagato Continuation que l’on voit aussi sur les photos. Seulement 19 copies seront fabriquées et Aston Martin annonce un prix faramineux de 6 M£ pour la paire, soit l’équivalent de près de 10 M$ selon le taux de change actuel.

Oui, c’est une fortune, mais gageons que la compagnie n’aura pas de difficulté à trouver des preneurs. La production de la DB4 GT Zagato Continuation sera terminée d’ici la fin de l’année et la DBS GT Zagato suivra en 2020.