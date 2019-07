C’est confirmé : 421 chevaux pour la Mercedes-AMG A 45

Article par Guillaume Rivard

Mercedes-Benz a présenté aujourd’hui la version ultime de ses deux voitures d’entrée de gamme. Positionnées au-dessus des A 35 et CLA 35, les nouvelles Mercedes-AMG A 45 et CLA 45 4MATIC+ sont les petites bombes qu’on attendait impatiemment.

Avec leur nouveau moteur turbo de 2,0 litres alias le quatre-cylindres de série le plus puissant au monde, ces modèles génèrent 382 chevaux et 354 livres-pied de couple en version de base ainsi que 421 chevaux et 369 livres-pied en version S. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en quatre secondes seulement, plus ou moins un dixième dépendamment de la version.

Dans les deux cas, la puissance est administrée par une boîte à double embrayage AMG SPEEDSHIFT à huit rapports qui exécute des changements beaucoup plus rapides, au dire de la compagnie.

Pour une adhérence optimale, un système de traction intégrale 4MATIC+ entièrement variable signé AMG Performance distribue le couple à chacune des roues arrière en fonction de la logique AMG TORQUE CONTROLS. Le tout est rendu possible par un nouveau différentiel arrière comprenant deux embrayages multidisques (un pour chaque roue). Et si vous désactivez le contrôle électronique de la stabilité et utilisez les palettes au volant, vous aurez même accès à une fonction de dérapage (drift)!

Cette dernière fait partie du mode Course (inclus dans l’ensemble de piste AMG). Les cinq autres modes sont Glissant, Confort, Sport, Sport+ et Individuel. Chacun varie la réponse de l’accélérateur, l’étagement de la boîte de vitesses, le son de l’échappement et la fermeté de la suspension.

« Nous avons complètement redessiné nos modèles 45 avec un objectif précis : pousser le dynamisme et la conduite sportive à un niveau autrefois impensable dans la catégorie des compactes », affirme Tobias Moers, président du conseil d’administration de Mercedes-AMG.

Sur le plan du design, des éléments spécifiques à AMG, comme la calandre à douze barres verticales, les jupes latérales AMG plus larges et le becquet avant accentué de chrome, confirment l’appartenance de ces deux modèles à la division de performance du constructeur allemand. Les ailes avant élargies contribuent à un look musclé qui est encore plus frappant dans le cas de la A 45 4MATIC+ (la CLA, à la base, a une voie plus large et ses ailes peuvent donc moins s’élargir).

On peut rehausser le style en optant pour un ensemble aérodynamique AMG, des roues de 19 pouces en aluminium forgé au design unique et divers éléments au fini noir chromé de l’ensemble de nuit AMG.

À l’intérieur, les sièges sport aux appuis latéraux fermes, le volant AMG Performance garni de cuir Nappa et le système d’infodivertissement MBUX retiennent surtout l’attention. Ce dernier affiche des données et des réglages spécifiques aux versions AMG.

Pour l’instant, seule la Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2020 a été confirmée pour le Canada. Elle arrivera vers la fin de l’année (un peu en même temps que les A 35 et CLA 35) et son prix sera annoncé d’ici là. Gardons les doigts croisés pour les bolides S de 421 chevaux!