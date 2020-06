C’est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés

Le 15 juin marque la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. À cette occasion, des organismes rappellent que des ressources existent pour celles qui en subissent.

La FADOQ Région Rive-Sud-Suroît martèle que la maltraitance est inaceptable et qu’il ne faut pas hésiter à en parler. Si c’est le cas, il faut composer le 1 888 489-ABUS (2287).

Cette violence peut prendre plusieurs formes; psychologique, physique, sexuelle, matérielle, financière, de négligence ou de violation des droits de la personne. Un lexique est mis à la disposition de tous pour s’y retrouver sur le site Web de la FADOQ. Il en existe un également pour les personnes aînées issues de communautés culturelles.

«Trop d’aînés sont encore victimes de violence, d’exploitation et de fraude. Il faut dénoncer ces comportements criminels. Si vous vivez une situation de maltraitance ou êtes témoin d’une telle situation, appelez et demandez de l’aide», demande la présidente de la FADOQ Région Rive-Sud-Suroît, Carmen Cardin.

Table de concertation des aînés de Beauharnois-Salaberry

L’organisation regroupe une quinzaine de partenaires engagés à l’amélioration des conditions de vie des aînés. En cette journée spéciale, elle suggère de poser un geste de bientraitance à l’égard d’un aîné de notre entourage.

«Rendez-lui visite, proposez-lui d’aller faire son épicerie ou de lui rendre un service, faites-lui livrer un repas du restaurant, téléphonez-lui pour prendre de ses nouvelles, initiez une rencontre virtuelle. Et surtout, appréciez le moment partagé, les aînés étant une richesse à valoriser. Ainsi vous contribuez à sa bientraitance, à l’amélioration de sa qualité de vie et surtout rappelez-vous l’importance de répéter ces petits gestes tout au cours de l’année», souligne la Table de concertation des aînés de Beauharnois-Salaberry.

De plus, plusieurs municipalités et partenaires contribueront à la promotion de cette journée via leurs réseaux sociaux. L’organisme offrira aussi à des résidents de deux ressources d’hébergement pour aînés des cartes postales agrémentées d’un petit message et dont les clichés sont offerts par deux photographes de la région, Marcel Lalonde et Stéphane Lefort. La réalisation de ce projet a été possible grâce au soutien financier de Monsieur Claude Reid, député de Beauharnois-Salaberry, précise la Table de concertation.