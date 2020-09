«C’est le temps de sévir», dit François Legault

À partir du samedi 12 septembre, les citoyens qui ne respectent pas les consignes se verront remettre des amendes, a annoncé le premier ministre du Québec François Legault, en point de presse matinal le 10 septembre.

Il est question entre autres du masque qui n’est pas porté à l’intérieur de lieux publics comme dans le transport en commun ou dans les commerces. Cela s’appliquera sur tout le territoire du Québec, mais M. Legault, en concertation avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a précisé que les corps policiers seront surtout appelés à agir dans les zones jaunes. Pour le moment, la Montérégie est dans la zone verte.

Le premier ministre a rappelé que le gouvernement a d’abord tenté la persuasion et la responsabilisation auprès des citoyens et des commerçants, notamment.

«Je comprends que ce n’est pas agréable, mais je le répète, je pense que l’on doit être solidaires. C’est vrai que les plus jeunes sont moins à risque de conséquences graves, mais si les plus jeunes rencontrent des plus vieux ou rencontrent des personnes vulnérables, ça peut être très grave. Le virus fait des dégâts», a-t-il justifié.

Le premier ministre a affirmé ne pas aimer la tendance qui se dessine, avec huit hospitalisations supplémentaires hier et aujourd’hui.

M. Legault a rappelé que «c’est sérieux», considérant les décès survenus, la centaine de personnes hospitalisées présentement et les quelque dizaines aux soins intensifs, et ce, même si ces données ont considérablement diminué.

«Ce n’est pas vrai que quelques personnes irresponsables vont mettre à risque tout cela», a-t-il soutenu.

À son avis, ceux qui ne respectent pas les consignes mettent à risque beaucoup de choses, dont le réseau de la santé.

M. Legault a indiqué que la ministre de la Sécurité publique fournira plus de détails sur les amendes et les procédures dans les prochains jours.

Lors de la période de questions des journalistes, le premier ministre n’a pas hésité à interpeller les citoyens qui en verraient d’autres ne pas respecter les consignes, afin qu’ils appellent au 911.