Cette Porsche 911 Turbo de 818 chevaux nous fait saliver d’envie

Article par Olivier Beaulieu

« Trop, ce n’est comme pas assez », nous disaient nos parents lorsque l’on voulait une deuxième portion de dessert. Certaines entreprises de mécanique se spécialisent à rendre le « trop » plus excitant que superflu. Alors, pourquoi rester raisonnable et se contenter de ce que l’on a quand Gemballa nous offre des fusées sur quatre roues?

Gemballa, une entreprise fondée en 1981 dans le but de fournir des pièces de rechange pour le manufacturier Porsche, s’est finalement tournée vers la modification et l’amélioration des pièces mécaniques. Résultat? Elle fabrique et modifie maintenant des Porsche entières pour en faire des fusées, littéralement.

Le dernier projet de Gemballa se nomme GTR 8XX EvoR BiTurbo. Pour le nom, on repassera…

Quoique les informations sur le projet soient toujours rares, la firme a partagé quelques données intéressantes via son compte Instagram.

Actuellement, on sait que la voiture serait capable d’atteindre 100 km/h en 2,38 secondes grâce à un moteur 3,8 litres biturbo de 818 chevaux et 809 lb-pi de couple. De plus, Gemballa affirme que cette fusée pourra atteindre 200 km/h en 7,5 secondes et 300 km/h en 17,4 secondes pour une vitesse maximale d’environ 370 km/h. Pas mal, n’est-ce pas?

Une Porsche 911 Turbo de série développe 540 chevaux à 6 400 tr/min et 524 lb-pi de couple grâce à un moteur à plat de 3,8 litres et 6 cylindres.

On prévoit livrer les premiers exemplaires de cette voiture au deuxième trimestre de 2019. Seulement 88 voitures seront produites de cette édition bien spéciale. Il y a de quoi faire saliver les collectionneurs automobiles du globe.