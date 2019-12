Cette vieille Civic rit de l’hiver avec ses chenilles et quatre turbos

Article par Guillaume Rivard

La Honda Civic est la voiture la plus vendue au pays depuis plus de 20 ans et c’est notamment grâce à son agrément de conduite. Une autre chose que beaucoup de Canadiens adorent, c’est jouer dans la neige.

Un passionné et expert en mécano du nom de Kyle Williams, connu pour sa chaîne YouTube Boosted Lifestyle, a trouvé une façon hallucinante de combiner les deux… et peut-être même d’inspirer ceux qui détestent l’hiver.

Après avoir mis la main sur un vieux coupé Civic de sixième génération doté d’un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre, il a décidé de lui greffer quatre – oui, quatre! – turbocompresseurs Borgwarner K03 en modifiant la tubulure d’échappement. Par manque d’espace, il n’a eu d’autre choix que d’installer le tout de la manière que vous voyez ici.

Williams a effectué plusieurs tests statiques et quelques sorties sur la route, puis il s’est dit qu’il serait amusant de remplacer les pneus avant par des chenilles pour aller s’éclater dans un champ enneigé, puis sur une route glacée.

Le travail est évidemment moins bien ficelé que les bolides d’hiver conçus par Nissan, comme le Rogue Warrior, la 370Zki et l’Altima-te AWD, mais on applaudit quand même l’effort et surtout l’originalité!