Cette Volkswagen Rabbit en parfait état est à vendre au Québec

Article par Germain Goyer

Sur le site d’enchères en ligne Bring A Trailer vient d’être mise en vente une Volkswagen Rabbit 1980. Près de 40 ans plus tard, elle a encore l’air neuve.

Sur le hayon, on note la présence de l’autocollant du concessionnaire Volkswagen Chambly Automobiles qui était situé à Greenfield Park, sur la Rive-Sud de Montréal. C’est à cet endroit qu’elle a d’abord été vendue.

Le propriétaire original en a profité pendant les quatre premières années avant que son frère en hérite. À partir de ce moment, et pour les 30 années suivantes, elle a été entreposée. Il y a environ deux ans, l’actuel vendeur en est devenu propriétaire.

C’est ce qui explique entre autres son état irréprochable et son très faible kilométrage. En effet, l’odomètre n’affiche que 17 030 kilomètres.

L’intérieur de couleur caramel s’agence merveilleusement bien avec la peinture extérieure de couleur Azoren métallique de cette Rabbit de première génération.

Sous le capot, on retrouve un moteur à injection à quatre cylindres de 1,6 L jumelé à une transmission manuelle à cinq rapports.

Dans l’annonce, on apprend aussi qu’elle a déjà été exposée dans la vitrine d’un concessionnaire Volkswagen. De la documentation entourant la vente originale accompagne la voiture.

Au moment d’écrire ces lignes, il reste six jours à l’encan. La plus haute mise s’élève à 6000 $ US, soit environ 7935 $ CAN.