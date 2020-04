Changement de pneus : de deux semaines à un mois et demi pour un rendez-vous

Rouverts depuis quelques jours, les ateliers de mécanique ne fournissent pas à la demande. Il faut patienter de deux semaines à un mois et demi pour avoir un rendez-vous, pour un changement de pneus de voiture. Il faut aussi prévoir que le rendez-vous prendra plus de temps, mesures sanitaires liées à la COVID-19 obligent.

Chez Silencieux express à Delson, le délai de rendez-vous est de deux semaines.

«Les gens sont très compréhensifs», note toutefois la propriétaire, Sarah Tougdmi.

Œuvrant dans le domaine de la mécanique générale depuis de nombreuses années, elle dit vivre une «situation particulière» en ce moment, alors qu’elle a publié une offre d’emploi pour recruter des mécaniciens, afin de remplacer ceux qui sont absents. Son téléphone ne dérougit pas.

«Je n’ai jamais vu ça!» dit celle plutôt habituée de composer avec une pénurie dans ce domaine ces dernières années.

Elle ajoute que son entreprise respecte les mesures de distanciation sociale de 2 mètres imposées par le gouvernement. La police est même venue vérifier la situation. La seule exception est qu’un garagiste a parfois besoin d’aide pour décoincer une pièce.

«On s’est équipé en gants et en masques, poursuit-elle. C’est donc un peu plus lent parce que les employés ne sont pas habitués. Quant au lavage des mains, ça ne change pas grand-chose parce que les employés se lavent déjà souvent les mains en raison de la graisse.»

Au garage Pneus et mécanique à Sainte-Catherine, le délai est aussi de deux semaines pour un rendez-vous, soit «du jamais vu au printemps», selon le propriétaire et gérant François Girard.

Cette situation est principalement due au respect de la règle de 2 m, explique-t-il, puisque tout son personnel est en poste.

«Je gère ma salle d’attente pour ne pas avoir plus de deux rendez-vous à la fois, afin d’éviter d’avoir trop de monde en même temps. La clé est là», selon lui.

Pneus entreposés

Au Centre du pneu radial à La Prairie, il sera impossible d’être reçu avant le 3 juin.

«On a beaucoup de clients qui entreposent leurs pneus d’hier avec nous et on avait commencé à donner des rendez-vous au début mars, avant qu’on soit obligé de fermer», mentionne Paule Hébert, secrétaire, pour expliquer ce plus long délai à ce garage.

C’est Mme Hébert qui a répondu aux questions du <@Rb>Reflet<@$p> parce que son patron Michel Desjardins était trop occupé. Ce dernier s’occupe personnellement de désinfecter les clés des voitures, ainsi que l’intérieur de celles-ci avant de les rentrer ou les sortir chacune du garage.

«On fait très attention», dit-elle.

L’exception ?

Paul Chelhot, directeur du service chez le concessionnaire Candiac Toyota, admet que «c’est la folie» depuis la réouverture avec plus de 400 appels. Néanmoins, il affirme que «pour un petit rendez-vous», il est possible qu’une place soit disponible dans un délai de 24h à 48h.