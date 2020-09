Chantal Lamarre parcourt les restaurants de la région dans des capsules promotionnelles

Roussillon dans mon assiette – Chez Julien

ROUSSILLON DANS MON ASSIETTE – CAPSULE 3Chantal Lamarre se rend au Restaurant Bistro Chez Julien dans le Vieux-La Prairie. Le chef Patrick Allaire-Daly lui propose un carpaccio de tomates ancestrales avec canard fumé, croûton de chèvre et vinaigrette à l'érable. 🍁Toute la recette et bien plus sur 👉 Jeparticipeàlarelance.caManger local, c'est meilleur! 😋

Posted by MRC de Roussillon on Monday, August 31, 2020