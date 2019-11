ChaosMédia, une expérience immersive à découvrir

Les étudiants en Techniques d’intégration multimédia du cégep Édouard-Montpetit présenteront leurs créations lors de la 10e édition de ChaosMédia, à la salle Jean-Louis-Millette du campus de Longueuil, le 26 novembre de 17h à 20h.

Mise sur pied en 2009 par les professeurs Jean-Philippe Côté et Pierre Bundock, cette exposition annuelle, mise vise à mettre de l’avant le talent et la créativité des étudiants du programme Techniques d’intégration multimédia.

Installations interactives et immersives, jeux, réalité virtuelle, les projets présentés sont variés et d’une grande qualité, pour le plus grand plaisir des visiteurs qui pourront les essayer.

«C’est l’occasion parfaite de découvrir les nombreuses possibilités de cette technique qui combine les talents artistiques et le raisonnement logique et où la créativité et l’innovation sont à l’honneur», souligne M. Côté.

Les visiteurs pourront voter pour leur projet favori au cours de la soirée et un prix sera remis à l’équipe gagnante.

ChaosMédia donne la chance aux étudiants de repousser leurs limites, de laisser libre cours à leur créativité et d’explorer plus en profondeur des domaines pour lesquels ils ont un intérêt, le tout afin de les préparer au marché de l’emploi.

«Je suis encore rempli de fierté lorsque je repense à cette soirée où mon équipe et moi avons présenté Lifeless, notre projet de réalité virtuelle, mentionne Maxime Boisvert, diplômé du programme en 2017. De plus, cette expérience m’a permis de développer des compétences qui me sont encore utiles aujourd’hui dans mon travail de concepteur visuel et interactif.»

Des employeurs sont également présents lors de l’événement afin de rencontrer les futurs diplômés, qui sont très recherchés. En 2018, certaines créations étudiantes s’étaient retrouvées au Lumifest de Longueuil.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)