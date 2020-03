Chaque joueur doit avoir sa bouteille d’eau personnalisée

L’heure est à la prévention en ce qui concerne le nouveau coronavirus et de nombreuses associations, fédérations, groupes, sont interpelés.

Le monde sportif n’y échappe surtout pas. Et à l’aube du début des séries éliminatoires dans les associations de hockey partout dans la province, Hockey Québec a fait parvenir un message de prévention à ses bénévoles. Ceux-ci doivent le transmettre à leurs joueurs, aux parents et à tous les intervenants.

On peut donc y lire que : Hockey Québec accorde une attention particulière au dernier développement en lien avec le COVID-19. En ce sens, la fédération communique et s’appuie sur les recommandations du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, également en contact constant avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Afin d’assurer la sécurité de tous ses membres (joueurs, joueuses, entraîneurs, bénévoles, officiels et spectateurs), Hockey Québec rappelle les mesures d’hygiène recommandées et partagées à tous sur ses plateformes les 7 mars et 31 janvier dernier. Nous conseillons d’ailleurs fortement à tous d’avoir leur propre bouteille d’eau clairement identifiée. De la nettoyer après chaque match. Ainsi que d’opter pour le poing avec le gant contrairement à la poignée de main en fin de match.

Des consignes importantes à respecter

On recommande aussi aux joueurs de ne pas partager la serviette pour s’essuyer le visage, au banc des joueurs. De ne pas manipuler l’équipement d’un coéquipier, ou encore de ne pas partager la même barre de savon dans la douche. D’autres conseils et astuces figurent aussi dans les règles à observer.

Il en va de la santé de tous. On sait déjà que les vestiaires de la Ligue nationale de hockey sont fermés aux médias. Certains matchs sont disputés à huis clos pour empêcher la promiscuité des spectateurs. On envisage même pour des associations, la possibilité d’annuler d’importantes rencontres sportives. Une décision du comité international olympique doit survenir en mai, au plus tard, en ce qui concerne les Jeux olympiques prévus cet été à Tokyo. Ils sont prévus du vendredi 24 juillet au dimanche 9 août.