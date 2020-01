Charlie, la vedette de la semaine

Bonjour, je m’appelle Charlie et je suis une femelle. On m’a trouvé errant dans la rue. J’ai environ 1 an.

Au refuge, on dit que je suis charmante, très douce et calme. J’aime attirer votre attention à l’aide de petites vocalises pour recevoir de l’amour et pour vous en donner en retour. Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com