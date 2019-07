Chevrolet Corvette 2020 : grande fierté américaine

Article par Antoine Joubert

Voilà, c’est fait! La nouvelle Chevrolet Corvette 2020 s’est dévêtue de sa tenue de camouflage pour se dévoiler sous son plus beau jour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle en met plein la vue.

Une gueule à couper le souffle, des proportions complètement distinctes de celles de la C7 ainsi qu’un moteur central s’affichant à travers cette lunette débordante d’exotisme sont venues frapper l’imaginaire. Celui de 1 500 convives, qui ont pu admirer pour une première fois la voiture dévoilée dans un hangar de Santa Ana, en Californie.

Évidemment, le coup d’œil à cette nouvelle Corvette a immédiatement donné lieu à d’innombrables questions. Par exemple, allait-on conserver le modèle de précédente génération sur le marché? Allait-on offrir une version décapotable? Et surtout, quel est le prix de cette nouvelle Corvette, qui semble vouloir rivaliser avec les plus exotiques voitures européennes?

Alors non, la Corvette C7 ne poursuivra pas sa carrière. Pour elle, c’est le chant du cygne. Sachez d’ailleurs que si vous êtes amateur de ce modèle, le moment est venu de faire des affaires en or, GM souhaitant les liquider en proposant de gros rabais.

La décapotable? Pas avant 2021, comme le veut d’ailleurs la tradition. Puisque depuis l’arrivée de la C4 en cours d’année 1983, GM a toujours fait saliver sa clientèle un peu plus longtemps avant de dévoiler sa version décapotable. Et il en sera de même pour la C8 (Corvette de huitième génération).

Quant à son prix, GM Canada annonce un PDSF de 69 998 $. Considérant que la Corvette 2019 affiche un prix de base d’environ 65 000 $, il s’agit d’une hausse somme toute minime compte tenu de tous les changement apportés. Parce que même si la voiture a désormais des visées internationales, il est hors de question pour GM de la rendre inaccessible auprès de ceux qui l’ont toujours vénérée.

Avec cette nouvelle mouture, la Corvette 2020 change complètement d’approche dans l’optique de séduire une clientèle qui ne l’aurait jamais considérée dans le passé. Le marché a prouvé que les plus jeunes acheteurs de voitures sport ne considèrent pratiquement jamais la Corvette, se dirigeant plutôt du côté des marques allemandes, notamment chez Porsche. Chevrolet vise donc à corriger le tir avec une voiture qui pourrait à la fois plaire aux amateurs de la Corvette, mais aussi à ceux qui recherchent de la performance, du style, du luxe et une qualité de finition exceptionnelle.

À ce propos, GM a énormément insisté lors de sa présentation sur le fait qu’il leur fallait offrir un habitacle aussi extraordinaire que bien ficelé. Un environnement qui transpire la haute couture et la technologie de pointe. La nouvelle Corvette propose d’ailleurs un choix de garnitures intérieures composé d’aluminium véritable et de fibre de carbone, pouvant se trouver au dos de certains sièges. D’ailleurs, Chevrolet propose un choix de trois types de sièges, allant des baquets axés sur le confort au siège conçu pour la conduite sur circuit. Un choix de six teintes intérieures et de plusieurs teintes de surpiqûres est également proposé, afin que l’acheteur puisse personnaliser l’habitacle selon ses goûts.

Évidemment, le panneau de toit targa est de retour. Il s’agissait d’une exigence de la part des précédents propriétaires de Corvette, qui pourront comme par le passé opter pour un toit de couleur assorti, en fibre de carbone ou transparent.

Inspirée de la course et de l’aéronautique

Voilà comment les stylistes de Chevrolet présentent le design de la nouvelle C8, qui affiche des proportions bien différentes de ses devancières. Jadis caractérisée par un long museau très agressif, la nouvelle Corvette conserve néanmoins ses ailes proéminentes et ses phares qui, tout compte fait, rappellent ceux de la C6. La très longue partie arrière vient cependant confirmer la présence d’une mécanique positionnée derrière les occupants, transformant aussi la gestion de l’espace cargo. En effet, la C8 propose aujourd’hui un coffre avant ainsi qu’un espace cargo arrière, qui n’est toutefois pas aussi volumineux que par le passé. Or, soyez sans crainte, vous pourrez aisément y placer deux sacs de golf, une autre exigence des actuels acheteurs de Corvette.

Évidemment, difficile de ne pas effectuer un parallèle avec des modèles comme l’Acura NSX et l’Audi R8. Deux véhicules certes beaucoup plus onéreux, mais qui se trouvent pourtant dans la mire de Chevrolet. Il faut cependant savoir que ce type de configuration a fait l’objet de nombreuses études de style au cours des précédentes décennies, la première Corvette à moteur central ayant été imaginée il y a plus de 60 ans. Puis, uniquement dans les années 80, deux concepts aujourd’hui mythiques ont été présentés, soit la Corvette Indy et la CERV III.

Le cœur de la bête

Les rumeurs font toujours état d’un V8 de 5,5 litres qui pourrait accueillir la turbocompression, voire même l’hybridation. Mais en attendant, GM conserve son petit bloc moteur V8 de 6,2 litres, lequel a été retravaillé pour offrir une puissance de 495 chevaux. Rappelons que ce moteur ne fait appel à aucune suralimentation, ce qui en fait le seul V8 du genre offert dans le segment.

Pour l’accompagner, Chevrolet a développé en collaboration avec Tremec une boîte séquentielle à double embrayage à huit rapports, qui sera la seule offerte. On dit donc adieu à la boîte manuelle, que les acheteurs choisissaient pourtant à hauteur d’environ 20%. Pour expliquer ce choix, GM évoque la complexité technique que représentait l’installation d’une telle boîte, en conjoncture avec ce nouveau châssis qui accueille, rappelons-le, un moteur en position centrale.

Sur papier, cette boîte contribuerait toutefois à obtenir des performances de très haut niveau, avec un temps d’accélération de moins de trois secondes pour le 0-96 km/h (0-60 mi/h). Sur le plan technique, la Corvette voit son centre de gravité abaissé de 10 mm. Un peu plus lourde que par le passé par quelques dizaines de kilos, la voiture affiche aujourd’hui une distribution de poids de 40% à l’avant et de 60% à l’arrière.

On fait aussi appel à de très larges pneumatiques arrière de taille P305/30ZR20 pour assurer une traction maximale et une extraordinaire tenue de route. Cela dit, le fait que la traction soit si exceptionnelle s’explique par le fait que le moteur soit positionné au-dessus des roues, créant ainsi un contrepoids qui amplifie le niveau d’adhérence. Sachez à ce propose que ce seul détail a su convaincre les ingénieurs de la Corvette de passer au moteur central, puisque les lois de la physique rendaient très difficile l’amélioration des performances sur une voiture à moteur avant et à roues motrices arrière.

Reposant sur une toute nouvelle structure d’aluminium, la Corvette se démarque par un tunnel central dont la structure est faite de fibre de carbone, permettant ainsi de renforcer sa rigidité structurelle tout en maximisant le dégagement au niveau des portières. On retrouve également une structure de pare-chocs conçue en fibre de carbone, ainsi que des cuves pour les coffres avant et arrière faites de résine ultra légère.

Le mode Z!

Avec la Corvette 2020, plusieurs groupes d’options de performances seront offerts afin de plaire aux conducteurs les plus exigeants. Les ingénieurs ont ainsi créé une application baptisée Z Mode, lequel s’active via un bouton placé à la gauche du volant. Ce dernier permet de modifier les paramètres de gestion du moteur, de la boîte de vitesses, de la suspension magnétique, de la direction et des différents systèmes d’assistance à la conduite. Même la sonorité de l’échappement y passe, pour des sensations encore plus exceptionnelles.

Pourquoi le Z Mode? Tout simplement parce que ce dernier combine l’ADN de différents ensembles offerts chez la Corvette au fil des ans, ce qui inclut les appellations Z51, Z06 et ZR1. Imaginons également que la lettre Z constitue un hommage à Zora Arkus-Duntov, père fondateur de la Corvette.

Que propose l’option Z51, qui risque d’être commandée par une majorité d’acheteurs? Une suspension avec ressorts manuellement réglables, des freins de plus grande dimension, un rapport de pont spécifique, un système de refroidissement accentué des freins et du moteur ainsi qu’un échappement moins restrictif.

Même si la nouvelle Corvette se veut la plus performante jamais produite par Chevrolet, GM insiste aussi sur son côté pratique et sur le confort qu’elle procure. Une voiture qui serait plus conviviale, plus facile à conduire, qui impressionnerait par sa douceur de roulement et par son insonorisation.

Passage obligé

Pour certains amateurs, il pourrait s’agir de la mort de la « vraie » Corvette. Car même si cette voiture propose des traits esthétiques rappelant les précédents modèles, il est clair que l’approche n’est plus la même. Une voiture qui pourrait donc choquer quelques puristes, mais qui risque néanmoins de séduire une majorité d’amateurs, tout en attirant l’attention de ceux qui la considéraient jadis comme kitsch. Parce qu’il faut l’admettre, la Corvette traîne avec elle une image encore péjorative aux yeux de certains.

Chose certaine, nombreux sont ceux qui se battront pour mettre la main sur les premières éditions, qui débarqueront d’ici la fin de l’année. Un combat de coqs que les concessionnaires devront gérer avec doigté, pour ne pas se mettre à dos ceux qui n’auront d’autre choix que d’attendre les modèles 2021. Gageons que d’ici là, la C8 nous aura dévoilé d’autres surprises.

Rappelez-vous d’ailleurs que GM a toujours su garder en haleine les adeptes de la Corvette, qui ont pu découvrir chaque année de nouvelles options, de nouvelles versions, avec toujours plus de puissance et de performance. Et soyez certains que la C8 ne fera pas exception à la règle.

Terminons en mentionnant que Chevrolet compte commercialiser la Corvette dans plus de 100 pays à travers le monde, et ce, dès l’an prochain. Certains processus d’homologation sont toujours en cours, mas GM confirme qu’on fabriquera pour la première fois des Corvette avec volant à droite, destinés sans doute aux marchés de l’Angleterre, de l’Asie et de l’Australie.

Chose certaine, les employés de l’usine de Bowling Green au Kentucky ne chômeront pas!