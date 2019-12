Chevrolet perd de l’argent avec la nouvelle Corvette

Article par Guillaume Rivard

La Chevrolet Corvette 2020 de huitième génération (C8) est non seulement l’une des voitures marquantes de l’année avec son tout nouveau design et bien sûr son moteur central, mais aussi une véritable aubaine comparativement aux autres bolides sport de la catégorie avec son prix de base de 69 998 $.

En tenant compte du taux de change, la Corvette est même plus abordable au Canada qu’aux États-Unis. Or, pour Chevrolet, elle n’est sans doute pas assez chère.

La compagnie avait initialement prévu la vendre à un prix beaucoup plus élevé, soit de 79 995 $ américains (ce qui l’aurait possiblement placée dans les six chiffres chez nous), mais elle s’est ravisée pour ne pas créer un trop grand écart avec l’ancienne génération et ainsi risquer de perdre une partie de sa clientèle.

Un haut dirigeant de General Motors, qui préfère garder l’anonymat, aurait confié à Motor Trend que la nouvelle Corvette n’est pas rentable en deçà de ce prix, étant donné le budget colossal qui a été investi dans son développement. Afin de se rattraper un peu, une panoplie d’options sont offertes, l’idée étant de convaincre les clients de dépenser davantage d’argent à l’achat.

Toutefois, ce n’est pas suffisant et on peut s’attendre à une bonne augmentation pour l’année-modèle 2021. Combien? Il est encore trop tôt pour le savoir. Par ailleurs, Chevrolet fonde assurément de gros espoirs sur les futures versions Z06 et ZR1 qui, tel qu’annoncé récemment, promettent un rendement et des performances absolument légendaires.

Rappelons qu’aucun des exemplaires 2020 déjà commandés n’a encore été livré. La production ne commencera qu’en février prochain en raison des retards causés par la grève du syndicat UAW cet automne.

