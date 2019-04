Chevrolet ressuscite le nom Trailblazer… en Chine

Article par Guillaume Rivard

Finalement, les rumeurs voulant que General Motors ressuscite le nom Trailblazer étaient bel et bien fondées. Après le lancement du VUS intermédiaire Blazer l’an dernier, le constructeur américain présente cette semaine le tout nouveau Chevrolet Trailblazer 2020 au Salon de l’auto de Shanghai.

Naturellement, l’extérieur se rapproche de celui du Blazer. On le voit surtout dans le style de la calandre et des phares, mais il existe aussi des similitudes à l’arrière et au niveau des montants du toit.

Les designers de Chevrolet se sont tout de même efforcés de donner un caractère distinctif au petit Trailblazer en ajoutant des lignes de relief sur les flancs et des moulures protectrices plus prononcées autour des roues de 17 pouces.

L’exemplaire dévoilé en Chine est en fait une version Redline ornée d’accents de couleur rouge sur les jantes, les boîtiers de rétroviseurs latéraux et les coins du pare-chocs avant (désolé, ce ne sont pas des crochets de remorquage que vous voyez sur les images, mais simplement des bandes rouges décoratives).

Les détails techniques du véhicule ne sont pas encore connus, mais certains parlent d’un moteur turbocompressé de 2,0 litres jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Le Chevrolet Trailblazer 2020 se base sur la nouvelle plateforme globale VSS-F de General Motors et sera vendu à travers le monde, alors les options de groupe motopropulseur varieront d’un marché à l’autre.

Le futur Trax

En Amérique du Nord, le Trailblazer est appelé à remplacer l’actuel Chevrolet Trax à moteur turbo de 1,4 litre, qui rivalise avec les Honda HR-V, Ford EcoSport, Nissan Qashqai, Mazda CX-3 et autres multisegments sous-compacts.

Malgré son nom, ne vous attendez pas à des performances hors route aussi solides que celles d’un Subaru Crosstrek ou Jeep Compass, par exemple.