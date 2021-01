Choisir une (bonne) résolution

Pour plusieurs, le 1er janvier rime avec la prise de résolution. La nouvelle année permet de se rappeler facilement de la date où vous avez décidé d’apporter un changement significatif à votre vie. Pour d’autres, résolution signifie un voeu pieux, sorte de belle parole que l’on sait inatteignable.

D’où l’idée, pour les gens qui envisagent prendre une ou des résolutions, de se lancer dans un objectif réaliste. Pour faciliter le travail, on suggère que l’idée germe dans la tête depuis un moment. Pour ne pas prendre une décision spontanée.

Parce qu’en connaissant un peu le « défi » qui nous attend, on peut prévoir les dangers qui vont survenir. Et ainsi, ne pas baisser les bras à la première épreuve.

La résolution doit aussi représenter un changement positif. Une sorte d’amélioration de son état personnel. Pour que vos proches remarquent vos efforts mais aussi une évolution. Et ce changement peut avoir un impact sur votre entourage.

On peut donc partager ses résolutions avec un proche. Ce qui permettra d’avoir du soutien si des difficultés se présentent.

Quelques exemples de résolution

Perdre du poids (un classique – chiffrez cette perte pour vous donner un objectif précis)

Arrêter de fumer (un autre classique – allez-y par plateau et non pas drastiquement d’un coup)

Faire plus de sport (en choisir un qui vous plait)

Moins passer de temps en ligne (pas avant la fin de lire cet article ! – limiter le temps d’écran à certaines périodes dans la journée)

Penser écolo ( chaque petit geste compte – choisissez-en un et appliquez-le bien)