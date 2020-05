Christian Dubé s’adresse à la Chambre de commerce pour préparer la relance économique dans la région

Christian Dubé, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de La Prairie, entre autres, a discuté des mesures en place et des objectifs de la relance économique dans la région lors d’une vidéoconférence organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon (CCIGR), le 22 mai.

Le portrait qu’a présenté M. Dubé se structure en trois parties, soit le déconfinement et la relance économique, l’arrivée d’une deuxième vague, ainsi que l’aide aux secteurs touristiques et culturels.

«Plus vite on va être capable de retourner à une activité économique rapide, plus vite on va avoir un retour en forme de V. Plus la crise est longue, plus on se retrouve avec une forme en U», a-t-il imagé.

C’est ce que le gouvernement tente d’éviter, tout en respectant les conditions sanitaires, a-t-il expliqué.

C’est pourquoi, par exemple, les chantiers résidentiels ont repris d’abord, puisqu’il était plus facile de respecter les consignes de la Santé publique. Même chose pour les magasins qui ont une porte qui donne à l’extérieur. Alors que 60% des commerces se trouvent dans les centres commerciaux, M. Dubé a laissé savoir que la première phase d’ouverture sera déterminante.

«On doit garder le facteur R0 à un [facteur de reproduction du virus d’une personne à une autre]. Si une personne en contamine davantage, ce facteur augmente et c’est là que c’est dangereux», a-t-il précisé.

M. Dubé a expliqué que la reprise de l’économie dépend également de la durée de la crise, chose impossible à prédire. Il a confiance que le Québec sera en mesure de retrouver sa bonne posture. Il a néanmoins mentionné que l’exportation pourrait éventuellement affecter celle-ci.

«Notre travail, c’est de minimiser l’impact», a-t-il fait valoir.

Deuxième vague

M. Dubé a rappelé que le virus restera présent tant qu’il n’y aura pas de vaccin.

«Il y aura une deuxième vague», a-t-il affirmé.

Le gouvernement prédit que ce sera à l’automne, puisque les temps chauds affaibliraient le virus.

«Nous n’aurons pas l’excuse de ne pas le savoir, a-t-il indiqué. C’est pourquoi nous serons très prudents, notamment avec les écoles.»

Culture et tourisme

Le gouvernement se préoccupe de ceux qui n’ont pas encore été aidés, soit ceux œuvrant dans le domaine de la culture et du tourisme.

«C’est plus facile d’ouvrir un commerce que d’ouvrir un hôtel, des endroits touristiques ou des festivals. Ce seront les derniers à profiter de la relance économique», a reconnu M. Dubé.

Des annonces seront faites prochainement à ce sujet, a-t-il annoncé.

Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson, a renchéri sur cet aspect. Les industries touristiques et culturelles sur le territoire auront du soutien dans la deuxième phase du programme de relance économique de la MRC. Sans s’étendre sur les détails qui seront dévoilés sous peu, M. Ouellette a déclaré que 150 000$ devraient être investis.

Transformation du travail

Le télétravail et l’achat en ligne se sont implantés dans les milieux de travail pendant la crise.

«On va avoir une nouvelle façon de travailler. Si nos entrepreneurs sont capables de s’adapter, je pense que nous allons revenir à la même hauteur économique. Le marché va changer», croit-il ajoutant que le gouvernement les soutient.

D’ailleurs, à cet effet, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, a annoncé cette semaine un projet faisant partie du Programme régions branché, qui permettra à 10 350 foyers en Montérégie d’avoir accès à Internet haute vitesse. Dans la MRC de Roussillon, ce sont 500 foyers qui seront branchés. Une annonce officielle régionale sera faite la semaine prochaine.