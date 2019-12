Chronique vin : Des bulles pour les Fêtes

(SERGE LEDUC – SOMMELIER) Avec la période de Noël et du Nouvel An qui approche, on en profite souvent pour ouvrir une bouteille de bulles.

Et ce n’est pas le choix qui manque à la SAQ. En effet, il y a plus de 900 vins mousseux et champagnes offert sur le site de notre Société d’état, dont la fourchette de prix varie de 3.95$ pour un cidre mousseux en canette à 6 982$ pour un champagne de six litres!

Je vous propose ici quelques mousseux et champagnes dégustés durant l’année et qui ont su me plaire.

SANTA MARGHERITA PROSECCO (12509154)

Le prosecco est de plus en plus populaire au Québec. La raison de ce succès est simple. Il offre un beau rapport qualité / prix. La raison de ce prix abordable est sa méthode d’élaboration. La prise de mousse (apparition des bulles) s’effectue dans une cuve close. Ainsi les bulles sont emprisonnées dans ladite cuve et par la suite on embouteille ce vin devenu mousseux. Belles bulles fines avec une bouche fraiche. Il saura accompagner des bouchées de poisson en plus d’être excellent en apéro.

Prix 18.85$

Codorniu classico brut (503490)

Ce cava espagnol est élaboré selon la méthode traditionnelle, comme en Champagne. La différence réside dans le temps pour la prise de mousse en bouteille. Le champagne requiert une deuxième fermentation d’un minimum de 15 mois, alors que le Cava est de neuf mois. Cette différence apporte des bulles fines, mais moins persistantes qu’un champagne. Ce cava sera agréable en apéro et avec des tapas. À prix doux.

Prix 13.95$

Crémant de pomme du Minot (245316)

Ce crémant, élaboré en cuve close est un incontournable tant par la qualité du cidre que pour son prix. Les bulles sont belles et avec une pointe de sucre résiduel. Son taux d’alcool à seulement 2.5%, sera idéal comme apéro ou au brunch. Un mousseux passe-partout.

Prix 12.45$

Michel Jodoin cidre mousseux rosé (733394)

Ce cidre mousseux est élaboré selon la méthode traditionnelle, soit la même que pour les champagnes. Après 15 mois emprisonnées en bouteille, les bulles sont fines et persistantes. Le cidre est rosé, car élaboré avec la pomme Geneva dont la chair est rose. Il saura accompagner des bouchées telles un tartare de thon, une brochette de poulet et autre tapas. À bon prix.

Prix 20.50$

Mumm cordon rouge (308056)

Un classique depuis longtemps présent sur nos tablettes, le champagne Mumm Cordon rouge est fidèle à lui-même avec ses bulles fines et persistantes. Les notes de pâtisserie et de noisette sauront vous plaire. Sa fraicheur en bouche permet un bel accord avec un saumon gravlax, des huitres ou autres fruits de mer.

Prix 60.50$

Paul Goerg Blanc de blancs (11766597)

Parmi les rares champagnes à moins de 50$, la mention Blanc de Blancs indique que seul le cépage chardonnay est présent dans la bouteille. Le nez évoque des notes de poire et une pointe de minéralité. Ses bulles fines et persistantes accompagneront bien les tapas aux fruits de mer.

Prix 47.25$