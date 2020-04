Chronique vin : en ces temps difficiles (2)

Nous sommes encore confinés à la maison et nous vivrons un repas de Pâques privé de la présence de beaucoup d’être chers. Mais c’est le prix à payer pour atteindre le «sommet» de cette pandémie. Gardons le moral, et la distanciation sociale pour l’atteindre le plus rapidement possible.

Afin de soutenir l’économie locale, je vous propose des vins du Québec, disponibles à notre société d’état. Bonnes découvertes!

CHÂTEAU DE CARTES ATOUT ROUGE (13952570)

Propriété de Stéphane Lamarre et Anik Desjardins, ce jeune vignoble est situé à Dunham, dans les Cantons de l’Est. Ils se font demander souvent pourquoi un tel nom de vignoble. D’abord, «Château» est un clin d’œil aux célèbres châteaux de nos cousins français. Le volet «cartes» fait référence aux difficultés entourant l’élaboration de vins. Ainsi, cela peut se comparer à bâtir un château de cartes, mais aussi vouloir produire de très bon vin, tout comme nos cousins. Le vin Atout rouge est un assemblage de Frontenac noir 75%, Sabrevois 20% et Marquette 5%. De couleur pâle, il offre des notes de fruits rouges et une pointe florale. L’acidité fraîche accompagne bien les tanins légers. À table, ce vin sec accompagnera des charcuteries et des pâtes sauce tomate.

Prix 17,10$

VIGNOBLE DU MARATHONIEN VENDANGE TARDIVE (12204060)

Ce vignoble situé à Hemmingford produit année après année une vendange tardive tout simplement délectable. Les raisins sont récoltés tard à l’automne, d’où son nom. À ce moment, les raisins ont connu des périodes de gels et des périodes ensoleillées, ce qui concentre les sucres. Ce vin a gagné d’innombrables prix au point qu’il n’y a pas suffisamment de place sur les murs de la boutique pour afficher toutes ces plaques. Demander à Jean Joly, le propriétaire, de vous ouvrir les armoires! Ce vin aromatique présente des notes de poire confite, de vanille et une pointe d’épice. Sa texture onctueuse (dû au sucre) est des plus agréable et bien appuyée par une acidité fraiche qui équilibre le tout. Pour accompagner un dessert aux fruits, un fromage relevé ou un foie gras poêlé. Un vrai délice.

Prix 29,15$

DOMAINE DU RIDGE CHAMPS DE FLORENCE (741702)

Ce rosé québécois est présent depuis longtemps sur les tablettes de la SAQ et est le rosé du Québec le plus vendu. Le cépage Seyval noir est présent à 100% et donne une belle teinte saumon au vin. Le nez offre des notes de fruits rouges et une pointe florale. Ce vin sec sera agréable à l’apéro ou pour accompagner une poitrine de poulet grillé ou un poisson à chair blanche. Beau rapport qualité prix.

Prix 14,55$