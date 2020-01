Chronique vin : Salon des vins et des découvertes

Dans le cadre de mon travail, j’ai le plaisir d’assister à de nombreux salons des vins avec d’autres sommeliers. Ceux-ci permettent de découvrir de nouveaux vins ou de redécouvrir des vins déjà dégustés, mais toujours aussi bons.

Serge Leduc, sommelier

De plus, lors de ces salons nous rencontrons des producteurs avec qui on peut échanger sur différents sujets entourant leurs vins. Cela permet de mieux comprendre les caractéristiques de ceux-ci.

J’ai eu l’opportunité de rencontrer Nathalie Bonhomme, qui œuvre dans le domaine du vin depuis plus de 20 ans. Cette Québécoise d’origine a choisi de produire des vins dans quatre régions différentes de l’Espagne. Nous avons la chance d’avoir neuf de ses produits disponibles au Québec. Il faut en profiter. Je vous en propose ici trois.

EL PETIT BONHOMME (12365541)

Élaboré à base de monastrell (55%), grenache (30%) et de syrah (20%), ce vin de l’appellation Jumilia présente une couleur rouge de bonne intensité. Il est vieilli six mois en barrique de chêne français et américain. Le nez offre des notes boisées qui se mêlent à des fruits noirs, de violette et une pointe de poivre. Ce vin sec présente de beaux tannins qui, combinés avec une acidité fraîche, sera un agréable compagnon d’un repas traditionnel des Fêtes, tel un ragoût de boulettes ou un pâté à la viande. Beau rapport qualité/prix.

Prix 15,65$

EL BONHOMME (11157185)

Élaboré à part égale de monastrell et de cabernet sauvignon, ce vin de l’appellation Valencia présente une couleur rouge de bonne intensité. Le nez offre des notes de fruits mûrs, de violette et d’épices. Ce vin sec, présente des tanins plus serrés que son petit frère et, donc, plus de matière en bouche. Je le recommande avec une pièce de viande grillée ou un magret de canard.

Prix 18,50$

EL GRAND BONHOMME (12475281)

Produit dans la région Castilla Leon, située plus au nord-ouest de l’Espagne où il fait un peu plus chaud. À preuve, un taux d’alcool à 15,5%. Ce vin est élaboré à base du seul cépage Tempranillo et est vieilli entre 18 à 22 mois en fût de chêne français. Les notes boisées se combinent à de notes fruitées et grillées. Ce vin sec aux tanins bien présents saura rehaussé un carré d’agneau ou une viande de gibier. Un vrai délice!

Prix 29,25$