Chronique vins : Des vins pour la canicule

L’eau est la meilleure source d’hydratation, mais lorsqu’arrive le repas, un verre de vin est des plus agréables. Je vous propose donc deux vins des plus rafraîchissants.

Serge Leduc, sommelier

Collaboration spéciale

La Nouvelle-Zélande est reconnue pour ses vins frais à base du cépage sauvignon blanc. La maison Nobilo ne fait pas exception. Ce qui est intéressant ici est que cette maison a été fondée par deux immigrants de la Croatie, Nikola et Zuva Nobilo. C’est en 1943 que le vignoble est créé sur l’île nord, près de Auckland. Puis en 1970, on créa un nouveau vignoble sur l’île sud dans la région de Marlborough. On y plante des vignes de sauvignon blanc et de pinot noir.

Nobilo sauvignon blanc, Marlborough

Ce vin 100% sauvignon blanc offre des notes d’herbes fraîchement coupées, d’ananas et une pointe minérale. La fraîcheur en bouche est l’élément marquant de ce vin. Il est long en bouche, ce qui prolonge le plaisir. Il saura agrémenter une assiette de poisson à chair blanche ou des fruits de mer.

Prix 16,60$ Code: 12270948

L’Espagne

D’autre part, un vin blanc espagnol n’est pas le premier réflexe lorsque l’on pense vin blanc rafraîchissant. Pourtant, parmi les 653 vins d’Espagne disponible à la SAQ, 142 sont blancs! Les cépages albarino, godello ainsi que verdejo sont bien implantés de même que certains cépages internationaux. Ceux-ci donnent des vins frais des plus agréables. En voici un exemple.

Liberado, verdejo sauvignon blanc

Le verdejo compose majoritairement ce vin à 80% qui est complété par le sauvignon blanc. Les notes fruitées et florales sont invitantes. L’assemblage donne une belle fraîcheur qui offre une belle texture et une longueur assez persistante. Idéal pour accompagner fruits de mer et poisson blanc. À ce prix, difficile de demander mieux.

Prix 12,50$ Code : 13360152