CHSLD : les pires ratios infirmières/patients sont en Montérégie-Est

Une infirmière et deux infirmières auxiliaires pour 224 patients. Ce ratio qui prévaut au CHSLD René-Lévesque lors d’un quart de nuit est le deuxième pire de l’ensemble des CHSLD de la province, selon un palmarès dévoilé mercredi par la Fédération interprofessionnelles de la santé du Québec (FIQ). La Montérégie-Est y fait piètre figure, trônant au sommet de la liste.

Sur le parterre du Centre d’hébergement René-Lévesque, dans l’arr. du Vieux-Longueuil, les 125 effigies représentant autant de patients illustrent la charge de travail d’une infirmière qui œuvre en CHSLD.

La FIQ et la FIQ/Secteur privé veulent ainsi montrer au premier ministre et au ministre de la Santé Christian Dubé «ce que représentent les ratios actuels. Avec toutes ces personnes à s’occuper en un quart de travail, ça ne fait pas beaucoup de minutes pour chacun d’eux», déplore la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Montérégie-Est Brigitte Pétrie.

«Nos membres constatent et subissent quotidiennement les conséquences d’avoir trop de patients à leur charge», ajoute-t-elle.

Des conséquences qui se font aussi ressentir chez les résidents. «C’est sûr que les patients reçoivent des soins de moins bonne qualité… un pansement qui n’est pas changé, des erreurs médicales, ça peut arriver.»

Réduire la surcharge de travail est au cœur des revendications des infirmières qui sont à la table de négociations depuis plus d’un an avec le gouvernement. Leur convention collective a pris fin au 31 mars.

Mme Pétrie juge que le gouvernement doit d’abord admettre qu’il y a une surcharge de travail et «accepter de modifier les choses». «Si les membres sont plus heureux au travail, ils vont vouloir rester», exprime-t-elle, alors que la main-d’œuvre demeure difficile à recruter.

«Nous n’avons plus à prouver que la solution des ratios est une voie incontournable pour redonner la capacité à nos membres de soigner. Le gouvernement n’a-t-il pas encore reçu assez de témoignages, de faits et d’histoires dramatiques? Qu’attend-il pour agir maintenant, c’est urgent!» a exprimé pour sa part la présidente de la FIQ Nancy Bédard.

Elle évoque les effets positifs ressentis lors des 16 projets pilotes mis en place à cet égard en mars 2018.

Le premier ministre François Legault a affirmé hier/la veille être prêt à faire des «efforts financiers» pour réduire la surcharge de travail des infirmières. «C’est drôle qu’il dise ça juste après qu’on ait bloqué deux ponts, a lancé Mme Pétrie, en référence aux moyens de pression réalisés sur les ponts Jacques-Cartier et de Québec. Nous attendons de voir les propositions.»

Les infirmières maintiendront cette pression en refusant cette fin de semaine les heures supplémentaires obligatoire (TSO); un autre enjeu au cœur des discussions. Évoquant le contexte de la pandémie, le gouvernement Legault refuse d’abolir le TSO, bien que cela faisait partie des promesses de la CAQ.

Triste palmarès

Parmi les trois pires ratios infirmières/patients recensés par la FIQ dans l’ensemble de la province, deux ont été observés en Montérégie-Est. Outre le CHSLD René-Lévesque, le Manoir-Trinité, sur le boul. Jacques-Cartier, à Longueuil, compte un ratio de 119 patients/1 infirmière auxiliaire, lors d’un quart de nuit.

En Montérégie-Est, 11 CHSLD affichent un ratio jugé «très dangereux», et 4 se trouvent dans la catégorie «dangereux ++». Le Centre d’hébergement Chevalier de Lévis, à Longueuil, entre dans cette catégorie, avec un ratio de 146 patients pour deux infirmières auxiliaires et une infirmière.

Du côté de la Montérégie-Centre, les centres d’hébergement Henriette-Céré (ratio de 100 patients/3 infirmières auxiliaires, 2 infirmières, le soir) et Champlain (ratios de 204 patients/2 infirmières auxiliaires, 2 infirmières) inquiètent et sont jugés «très dangereux». Quatre autres établissements suivent dans la catégorie «dangereux ++».

Si le portrait semble moins alarmant en Montérégie-Ouest, le ratio de 74 patients/2 infirmières auxiliaires/1 infirmière au CHSLD d’Ormstown est classé «très dangereux».

Le palmarès brosse un portrait des 306 CHSLD du Québec, publics et privés où travaillent les membres de la FIQ. Effectué entre le 1er et le 18 septembre, il identifie une moyenne des ratios professionnelles en soins/patients sur les quarts de travail de jour, de soir et de nuit.

Montérégie-Est

Sur le territoire du Courrier du Sud

«Très dangereux»

Centre d’hébergement René-Lévesque : 224 patients/2 infirmières auxiliaires/1 infirmière la nuit

Centre d’hébergement de Monseigneur-Coderre : 155 patients/1 infirmière auxiliaire/1 infirmière la nuit

Centre d’hébergement Manoir-Trinité : 119 patients/1 infirmière auxiliaire la nuit

«Dangereux ++»

Centre d’hébergement Chevalier de Lévis : 146 patients/2 infirmières auxiliaires/1 infirmière la nuit

Montérégie-Centre

Sur le territoire du Courrier du Sud

«Très dangereux»

Centre d’hébergement Henriette-Céré : 100 patients/3 infirmières auxiliaires/2 infirmières le soir

Centre d’hébergement Champlain : 204 patients/2 infirmières auxiliaires/2 infirmières la nuit

«Dangereux +»

Centre d’hébergement Saint-Lambert : 73 patients/2 infirmières auxiliaires/1 infirmière la nuit

Montérégie Ouest

Sur le territoire du Journal St-François / Le Soleil de Châteauguay / Le Reflet

«Très dangereux»

Centre d’hébergement d’Ormstown : 74 patients/2 infirmières auxiliaires/1 infirmière la nuit

«Dangereux ++»

Centre d’hébergement Cécile-Godin (Beauharnois) : 80 patients/2 infirmières auxiliaires/1 infirmière la nuit

Centre d’hébergement de Vaudreuil-Dorion : 128 patients/3 infirmières auxiliaires/1 infirmière la nuit

Centre d’hébergement Docteur Aimé-Leduc (Salaberry-de-Valleyfield) : 168 patients/3 infirmières auxiliaires/3 infirmières la nuit

Centre d’hébergement Pierre-Rémi-Narbonne (Saint-Rémi) : 62 patients/0 infirmière auxiliaire/0 infirmière la nuit (présence infirmière autre)

«Dangereux +»

Centre d’hébergement de La Prairie : 124 patients/3 infirmières auxiliaires/2 infirmières la nuit

Centre d’hébergement de Châteauguay : 138 patients/3 infirmières auxiliaires/2 infirmières la nuit

«Problématiques»

Centre d’hébergement du comté-de-Huntingdon : 60 patients/2 infirmières auxiliaires/1 infirmière la nuit

Centre d’hébergement et CLSC Coteau-du-Lac : 75 patients/2 infirmières auxiliaires/2 infirmières la nuit