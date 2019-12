Cinq étapes pour éviter l’attente à l’urgence

À l’aube de la période des Fêtes, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest rappelle, qu’en cas de symptômes grippaux ou de gastro, l’urgence n’est généralement pas le premier endroit où consulter en premier lieu. En plus d’être propice à la propagation des infections, l’attente pour les cas non urgents peut être prolongée.

Rester à la maison ou consulter ?

Tout d’abord, pour la majorité des gens, la maison est souvent le meilleur endroit pour se soigner en cas de grippe. Lors d’apparition de symptômes tels que fièvre, douleurs musculaires, fatigue, toux sèche, éternuements, courbatures, maux de tête et de gorge, du repos ainsi qu’une bonne hydratation sont généralement les gestes les plus efficaces à poser.

Quoi faire en cas de doute sur mon état ?

En cas de doute sur son état de santé, voici 5 étapes faciles avant de se présenter à l’urgence:

-Appeler Info-Santé 8-1-1 qui est une ressource disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Une infirmière pourra fournir des conseils spécifiques concernant votre situation. Elle pourra aussi vous indiquer si vous devriez consulter un médecin rapidement ou non.

-Aller voir votre pharmacien qui peut également vous orienter vers les gestes à poser en vous posant des questions sur votre état général de santé.

-Demander une consultation auprès de votre médecin de famille, si vous en avez un. Si votre médecin ou un autre médecin de son groupe ne peut pas vous recevoir rapidement, il pourrait vous diriger vers une autre clinique à proximité.

–Visitez le Portail santé mieux-être pour obtenir un rendez-vous près de chez vous dans un groupe de médecine familiale (GMF) ou dans un GMF-Réseau (GMF-R Vaudreuil-Dorion, GMF-R des Trois-Lacs ou GMF-R le Trait d’Union) qui offrent des consultations sans rendez-vous.

-Consulter dans une clinique hivernale qui offre des disponibilités supplémentaires pour traiter des problèmes de santé non urgents durant l’hiver, période de l’année propice à la circulation de certains virus. Vous pouvez consulter les horaires sur notre site web. Ne vous présentez à l’urgence des hôpitaux qu’en cas de complications importantes.

(Source: CISSSMO)