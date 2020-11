Cinq guignolées réinventées sur le territoire

Bien que la pandémie force des organismes à revoir leurs façons de faire pour leur guignolée des Fêtes, plusieurs auront lieu dans la région sous différentes formes.

Complexe le partage

La guignolée du Complexe le partage se déploiera à Saint-Constant, Sainte-Catherine et La Prairie, le dimanche 6 décembre. L’organisme a confirmé avoir eu l’autorisation de la Santé publique pour effectuer du porte-à-porte dans le respect des consignes sanitaires. Cependant, pour permettre une plus grande quantité de dons, une campagne permettant de donner par messages textes a également été lancée le 1er novembre.

Corne d’abondance de Candiac

Du côté de la guignolée organisée par l’organisme situé à Candiac, le porte-à-porte n’aura pas lieu «afin de réduire les manipulations et les risques de contamination». Plusieurs autres options sont toutefois disponibles. Les dons monétaires peuvent être faits par chèques et être envoyés par la poste au 59, chemin Haendel, Candiac, Québec, J5R 1R7. Ils doivent être adressés au nom de la Corne d’abondance de Candiac. Il est également possible de donner en ligne au paypal.com/ca/fundraiser/charity/3419627. Quant aux denrées non périssables, elles peuvent être déposées aux marchés IGA et Metro, à l’entrée de la bibliothèque et à l’Hôtel de ville à Candiac.

Entraide Saint-Mathieu

Entraide Saint-Mathieu a aussi réinventé sa guignolée en offrant trois points de chute pour les dons en argent et en denrées, le 6 décembre, de 10h à 16h. Ces derniers seront situés à l’Église Saint-Mathieu, au centre communautaire situé chemin Saint-Édouard, ainsi qu’au centre communautaire de la Cité mobile sur la 1re rue Ouest.

L’option de donner en ligne est disponible au paypal.com/paypalme/entstmath.

Club des copains à Delson

L’organisme ne fera pas de porte-à-porte et n’acceptera pas les denrées cette année. Le Club des copains achètera plutôt les produits nécessaires pour les paniers de Noël directement chez les marchands locaux et sollicitera les entreprises locales. Les citoyens peuvent également contribuer avec la plateforme PayPal créée pour l’occasion au www.paypal.me/copainsdelson ou en communiquant avec le Club des copains sur sa page Facebook.

Service d’entraide Saint-Philippe

La guignolée aura également lieu à Saint-Philippe, le 6 décembre. Deux camions de la Ville et quatre autres véhicules sillonneront les rues de la Municipalité, de 10h à 15h, pour récolter des denrées et dons en argent ou en chèque.

«Les citoyens doivent venir déposer leur sac de denrées au camion», laisse savoir le Service d’entraide de Saint-Philippe. Les dons peuvent également être remis au Complexe Élodie-P.-Babin, rue Édouard-VII, entre 9h et 15, la journée de la guignolée.

Deux points de chute resteront accessibles du 7 au 18 décembre durant les heures d’ouverture au Service des loisirs et à la pharmacie Uniprix à Saint-Philippe.

Le Service d’entraide souligne l’importance de donner cette année, puisque «les besoins sont grands».

Demandes de paniers de Noël (jusqu’au 30 novembre)

Corne d’abondance

450 444 6999, via la page Facebook de l’organisme ou par courriel au corne.abondance.candiac@gmail.com

Club des copains

514 677-7759, du lundi au vendredi, de 9h à 16h.

Entraide Saint-Mathieu

450 632-9528, poste 30 ou par courriel au entraidesaintmathieu2019@gmail.com

Service d’entraide Saint-Philippe

450 907-0839