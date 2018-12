Cinq questions à un grand-papa devenu père Noël

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Depuis plus d’un mois, Paul Bergeron enfile le costume du père Noël et devient le confident des enfants qui lui partagent leurs demandes tantôt drôles, tantôt touchantes. Le résident de Saint-Constant à la barbe blanche et au ventre arrondi a partagé au Reflet son expérience qui, raconte-t-il, l’a transformé.

Comment votre carrière de père Noël a-t-elle commencé ?

Le père Noël m’a lancé un défi et j’ai accepté. Il a besoin d’aide pour tout accomplir pendant le temps des Fêtes. J’ai laissé pousser ma barbe grise et elle est devenue blanche. Il faut croire que j’étais destiné à cela! Je participe à des événements, je vais dans les centres commerciaux.

Je me rends compte que c’est le plus beau métier du monde. Je sens véritablement la magie. Dès que tu enfiles le costume, tu entres dans un autre monde. Le costume a beaucoup de pouvoir. Les yeux des enfants s’illuminent immédiatement. Les adultes aussi ont toujours une petite place dans leur cœur pour le père Noël.

Croyiez-vous au père Noël quand vous étiez enfant ?

Je n’ai pas vraiment de souvenirs d’enfance reliés au père Noël. Je me rappelle la messe de minuit, le réveillon, l’excitation de déballer les cadeaux. J’ai l’impression que c’était une fête moins commerciale. Mais je dois dire que les enfants sont assez sensibilisés à l’esprit de Noël, aux demandes de cadeaux qu’ils me font.

J’imagine que vous devez entendre pas mal d’histoires…

C’est surprenant parfois ce que les enfants peuvent me dire. Oui bien sûr, ils demandent des tablettes, des bâtons de hockey, des jouets, mais ils parlent aussi de la maladie d’un proche ou de la naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur. J’ai rencontré des enfants handicapés. Ils avaient l’air tellement heureux de me voir. Ça peut devenir émotif parfois. Je joue un peu les psychologues. On nous prépare à cela, à la façon de leur expliquer certaines choses.

Vos petits-enfants sont-ils au courant que leur grand-père est le père Noël ?

Oui! Je leur dis que nous avons tous un père Noël dans notre cœur et que c’est possible qu’ils en voient plusieurs. On m’a souvent dit que je ressemblais au père Noël avec ma barbe naturelle et mes lunettes.

Quelles qualités faut-il au père Noël ?

Il faut être souriant et très social. C’est drôle parce que j’étais une personne plus renfermée avant. J’ai l’impression d’avoir changé. J’ai plusieurs petits-enfants et je sens que je suis plus patient. La magie de Noël existe vraiment!