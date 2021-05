CISSSMO : 55 décès après avoir contracté la COVID-19 à l’hôpital depuis août

Selon des données obtenues par Radio-Canada en vertu d’une demande d’accès à l’information, 55 patients des établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) sont décédés après avoir contracté la COVID-19 à l’hôpital depuis août 2020.

Seule la Montérégie-Est dépasse le territoire comptant entre l’Hôpital du Suroît et l’Hôpital Anna-Laberge au palmarès, révèlent les statistiques de Radio-Canada. Au Québec, 473 personnes sont décédées dans ces circonstances entre août et février. Au plus fort de la deuxième vague, 30% des éclosions ont été recensés dans des milieux de soins.

Le service d’information public n’a toutefois pas pu mettre la main sur les données du CISSS de Laval et de la plupart des CISSS sur l’île de Montréal, puisqu’elles ne tiennent pas ce type de statistiques, a-t-il précisé.