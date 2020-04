Claude Poirier commentera l’actualité en direct sur Facebook

Le chroniqueur judiciaire et collaborateur chez Gravité Média Claude Poirier lancera prochainement le projet «Claude Poirier en direct» sur sa page Facebook officielle. Il en a fait l’annonce le 29 avril.

«Je reçois toujours beaucoup de commentaires quand je publie des chroniques dans les journaux locaux, mais j’ai réalisé que les gens voulaient me voir et m’entendre en ce moment», explique le Candiacois.

M. Poirier commentera donc l’actualité du Québec et du Canada en vidéo. Il compte donner son opinion à la suite des points de presse des premiers ministres François Legault et Justin Trudeau, ainsi que sur des situations comme celle vécue par les aînés vivant dans des CHSLD et des résidences privées.

«Je vais également parler des domaines que je connais beaucoup, soit judiciaire et policier. Il va arriver quoi dans ces domaines? Les gens veulent savoir», affirme-t-il.

Le chroniqueur veut conserver sa spontanéité. Il se filmera en direct. Le projet débutera dans les prochaines semaines. M. Poirier précise qu’au départ, ce sera trois fois par semaine et, par la suite, «si tout va bien», au quotidien.

Présentement, Claude Poirier signe une chronique toutes les deux semaines dans les journaux de Gravité Média, dont celui du Reflet.

«Cela se poursuivra avec grand plaisir», tient-il à dire pour rassurer les lecteurs qui le suivent.