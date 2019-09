Claude Poirier raconte les dessous de la publicité de Maxi

La nouvelle publicité hilarante de Maxi mettant en vedette Martin Matte ainsi que Claude Poirier, Annie Brocoli et Marcel Leboeuf fait beaucoup jaser depuis quelques jours. M. Poirier, chroniqueur pour les hebdos de Gravité Média, a accepté de discuter de ce tournage avec Le Reflet.

Dans la publicité, l’homme de 81 ans est costumé en poirier. Annie Brocoli et Marcel Leboeuf, tous deux également déguisés en arbre, arborent respectivement des brocolis et des morceaux de viande, en référence aussi à leur nom de famille.

Lorsque l’agence de publicité LG2 l’a contacté il y a quelques mois, M. Poirier était convaincu qu’il s’agissait d’une blague, puisque c’était le 1er avril.

«La fille m’a appelé. Je l’ai reçu comme un chien dans un jeu de quilles, lance-t-il d’entrée de jeu. J’ai dit: “J’ai autre chose à faire, je suis en réunion, je n’ai pas besoin de recevoir un appel de poisson d’avril. Si Martin Matte veut me parler, il connait mon numéro”. Dix minutes plus tard, Martin Matte m’a appelé pour me dire que ce n’était pas un poisson d’avril.»

Les acteurs étaient convoqués au Maxi de Repentigny en soirée, vers 20h30. Le tournage s’est terminé vers 4h du matin.

«Je dois dire chapeau aux deux concepteurs qui ont travaillé sur ça, souligne M. Poirier. C’est beaucoup de travail. Quand je suis arrivé le soir où on a enregistré, j’aurais juré que c’était une production de télésérie. Il y avait tellement de monde, c’était épouvantable. Même à minuit, ils ont fait venir à peu près une vingtaine de figurants. C’est un concept qui demande énormément d’argent. Ça coûte une fortune, mais il y a des résultats.»

Point central

Claude Poirier est un point central de la publicité et il s’en dit étonné. Sa célèbre signature «10-4» est d’ailleurs mise en vedette.

«Qu’Annie Brocoli soit là, que Marcel Leboeuf soit là, les gens ne sont pas surpris, mais que je sois là, c’est surprenant», dit-il.

M. Poirier affirme d’ailleurs avoir aimé travailler avec Martin Matte, le porte-parole de Maxi depuis plus de deux ans.

«Je l’aime bien. Il est fendant, je lui ai dit: “J’ai jamais vu ton spectacle, t’es fendant, tu te prends pour le nombril du monde, mais les résultats sont là.”», relate-t-il.

Il affirme avoir été contacté pour la prochaine publicité de Maxi, prévue pour le temps des Fêtes. Notons qu’il reçoit un cachet pour ses apparitions.