Client embarré au Super C à Saint-Constant : «Une erreur fâcheuse», déclare Metro

Crédit photo : Pixabay

Metro a réagi à la suite de la mésaventure d’un client qui s’est retrouvé embarré dans le marché d’alimentation Super C à Saint-Constant à la fermeture, le 26 juillet.

«Il s’agit d’une erreur fâcheuse due à une erreur humaine», a déclaré Geneviève Grégoire, conseillère aux communications chez Metro.

La porte-parole a indiqué que la procédure habituelle avait été suivie.

«Il y a un employé qui fait la tournée des allées et, par la suite, c’est le gérant qui ferme. On est en train de retracer le fil des événements. C’est très, très rare que ce genre d’événement se produise. De mon côté, c’est la première fois que j’entends ça et ça fait plusieurs années que je suis chez Metro», a-t-elle ajouté.